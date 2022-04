1. Velikonoční jarmarky, akce i výstavy

* Praha - na Staroměstském náměstí probíhají trhy až do 24. dubna. Dokonce až do 2. května pak můžete zajít na trhy do areálu Pražského hradu. Na Jiřském náměstí bude připraveno i předvádění tradičních řemesel.

*Loučeň – speciální prohlídky slavnostně vyzdobeným zámkem, kde se dozvíte, jak slavila jarní svátky knížecí rodina i lidé v podzámčí potrvají do 24. dubna.

*Okoř - na nádvoří hradu můžete v neděli zažít rytířský turnaj, dobovou hudbu, jezdecké sokolnictví, divadlo, soutěže pro malé princezničky a pážata, příjezd hradního lovčího a předvedení dravců, historické tance, tržiště…

*Lužná - Železniční muzeum připravilo na velikonoční víkend speciální program včetně velikonočního jarmarku s lidovými řemesly a jízd parních lokomotiv.

*Kouřim - Velikonoce jak je prožívali naši předkové v dobách dávno minulých, můžete znova zažít ve zdejším skanzenu. Kromě výstavy jsou navíc na neděli připravena mezi 11. až 15. hodinou folklorní a divadelní představení.

*Křivoklát – Knížecí velikonoce můžete prožít od pátku do neděle na I. nádvoří hradu. Připraveny jsou šermířská, divadelní i folklorní představení a další program.

*Mimoň – v místním muzeu je do neděle připravena výstava kraslic zdobených tradičními technikami, seznámíte s významem Velikonoc i jejich zvyky.

*Selibov u Písku – v Pohádkové kovárně se dozvíte v sobotu a v neděli jak to o Velikonocích vypadalo ve vesnickém stavení, jaká vajíčka si malují čerti a hastrmani, proč odlétají o Velikonocích zvony do Říma i to, jak se zdobí perníčky.

*Dobrá Voda u Českých Budějovic - v okolí kostela Panny Marie Bolestné je od pátku do pondělí připravená Velikonoční pouť. Připravena je spousta atrakcí a v délce téměř 800 metrů stánky jarmarku.

*Pelhřimov - nejdelší českou pomlázku i miniaturní kraslici a mnoho dalších „nej“ můžete obdivovat v Muzeu rekordů

*Plumlov – zámek patří celé velikonoce dráteníkům, šermířům a komediantům. Připravena jsou nejrůznější vystoupení a divadelní představení.

*Sovinec - půtky a šarvátky, dobové tance, lukostřelba, jarmark a spoustu dalšího je po celé velikonoce připraveno na zdejším hradě

*Helfštýn – na zámku je připraven velikonoční jarmark, při kterém si budete moci nejrůznější řemesla i vyzkoušet

*Rožnov pod Radhoštěm - s tradičně bohatým třídenním programem přichází na Velikonoce Valašské muzeum v přírodě. Těšit se můžete na jarní zvyky v podání folklorních souborů, na zdobení kraslic, pletení pomlázek a mnoho dalšího