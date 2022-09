Tipy na víkend: Harleye v Praze, zarážení hory i pouliční festivaly jídla

Prague Harley Days letos slaví 10 let, na Výstavišti v Holešovicích je připraven speciální program. Od pátku do neděle nebudou chybět koncerty, spanilá jízda centrem Prahy, jízdy na motocyklech Harley-Davidson zdarma, FMX show a mnoho dalšího.

*Zaječí - První zářijový víkend jsou všichni milovníci burčáku zváni na již tradiční burčákové slavnosti do obce Zaječí. K ochutnání bude burčák z různých odrůd.

*Brno - Pivovar Starobrno v ulici Hlinky otevře své brány v sobotu í ve 12 hodin. Slaví 150 let svého vzniku. Připraven je bohatý program.

*Hlučín - Tradiční Hlučínský Krmáš je každoroční oslava vysvěcení kostela Jana Křtitele. Probíhá celý víkend na Mírovém náměstí a také na Hlučínské Štěrkovně. Bude to víkend plný zábavy, dobrého jídla a pití.

*Rosice – Rosické hody se konají od pátku do neděle na nádvoří zdejšího zámku

Letošní Rallye Beskydy odstartuje v sobotu v 10 hodin z Prostřední Bečvy na Vsetínsku. Odtud posádky pojedou přes Pustevny, Trojanovice, Frenštát pod Radhoštěm, Bordovice, Veřovice a Štramberk do Kopřivnice. Právě tam si můžete auto kolem 11.30 prohlédnout až do 17 hodin, kdy se vydají na cestu zpět. Účastnit se má na 130 historických vozů značky Tatra.

Unikátní multimediální zpracování obrazů a plakátů Alfonse Muchy v nadživotní velikosti, v pohybu a 3D prostoru. To nabízí výstava v Jízdárně Pražského hradu. Silný zážitek nabídne projekce Slovanské epopeje, kde návštěvníci stanou v samotném centru dění nejvýznamnějších milníků historie slovanských národů, obklopeni živými výjevy z monumentálních ohromujících pláten. Zavítat sem můžete do 13. září.

9. Ztracený Saudkův komiks na výstavě

Odevzdal jej do tiskárny, pak se po výjimečném komiksu Káji Saudka (†80) slehla zem na více než 50 let! Výtvarníkovi dědicové o něj osm let bojovali. 130 původních kreseb příběhu Muriel a andělé teď poprvé představují veřejnosti v Galerii Tančící dům v Praze. Více čtěte ZDE