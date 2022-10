Tipy na víkend: Halloween, Prague Car Festival, výlovy rybníků i oslava republiky

Tradičně v den státního svátku můžete navštívit běžně nepřístupné prostory historických budov a úřadů. Zamířit tak můžete v Praze například do Nové radnice na Mariánském náměstí, do Clam-Gallasova paláce , který je jeden z nejlépe dochovaných šlechtických městských paláců na světě. Prohlédnout si můžete i salonky ve Škodově paláci, v Lichtenštejnském paláci na Kampě či tradičně prostory Senátu .

Největší evropská výstava papoušků, bažantů, kachniček, plazů, akvarijních ryb, opic a šelem s úžasným aranžmá exotických rostlin a stromů. Hlavní hvězdou je letos karakal Jerry! To vše mnohem více uvidíte na Výstaviště v Lysé nad Labem do neděle.

*zámek Žleby - Kuchtíci a kuchtičky v historických kostýmech se postarají od pátku do neděle o výlet do každodenního života na zámku v dobách dávno minulých.

11. Ztracený Saudkův komiks na výstavě

Odevzdal jej do tiskárny, pak se po výjimečném komiksu Káji Saudka (†80) slehla zem na více než 50 let! Výtvarníkovi dědicové o něj osm let bojovali. 130 původních kreseb příběhu Muriel a andělé teď poprvé představují veřejnosti v Galerii Tančící dům v Praze až do března příštího roku. Více čtěte ZDE