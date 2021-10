Největší výstava ve střední a východní Evropě se zaměřením na tuning, motorsport, historické automobily a motocykly se koná o víkendu na Výstavišti v Praze Letňanech . Na ploše přes 30 000 m2 se představí to nejlepší v současném motosvětě. Ve stejném čase se tu uskuteční i veletrh veteránů.

*Praha – v botanické zahradě v Troji je připravená venkovní expozice dýní všemožných druhů, tvarů i velikostí. Největším lákadlem je určitě vůbec největší dýně vypěstovaná u nás, váží neskutečných 175 kilo. Podívat se sem můžete do konce října. Více čtěte ZDE

Muzeum města Brna u příležitosti státního svátku 28. října mimořádně ukáže zlaté předměty z archeologických nálezů na Moravě. Součástí výstavy Symboly vládců zůstanou jen do konce října. Více čtěte ZDE délka: 03:13.69 Video Na Špilberku v Brně probíhá výstava Symboly vládců. spilberk.cz

Na čtyřech tisících metrech čtverečních se v Tuchoměřicích rozkládá svět dinosaurů. Nevětší soukromá sbírka koster dinosaurů, modelů a virtuální reality vás zavede do dávno zmizelého světa. Více čtěte ZDE

12. Návrat do minulosti

V Nové budově Národního muzea v Praze otevřeli stálou expozici s názvem Dějiny 20. století. Vystaveno je více než 1000 exponátů vztahujících se k novodobým českým dějinám. Pomocí audiovizuálních a interaktivním prvkům vás expozice vtáhne zpět do let minulých. Kromě věrných kopií pokojů z 30. až 90. let minulého století uvidíte třeba první zlatou československou medaili gymnasty Bedřicha Šupčíka z olympiády v Paříži v roce 1924, sportovní stejnokroj T. G. Masaryka nebo tzv. „dvojtank”, z jedné části kopie osvoboditelského tanku z roku 1945 a z druhé části kopie tanku okupantů z roku 1968.