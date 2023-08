Tipy na víkend: Folklor žije! Den Brna i bitvy na hradech

Rak

V práci patříte k nejlepším pracantům a budete za to řádně odměněni. Štěstí stojí na vaší straně a o vyčerpání nemůže být ani řeč. Bude to tím, že si umíte povinnosti správně rozvrhnout a nehoníte se za něčím, co je pro vás nepodstatné či nedosažitelné.