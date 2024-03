Tipy na víkend: Festival světla, bitva u Sudoměře i slavnosti mandloní

Středověký průvod více než 400 poutníků s vejci natvrdo přes Karlův most v Praze začíná v neděli ve 13 hodin u Malostranské mostecké věže. Na Křižovnickém náměstí budou vejce slavnostně předána purkmistrovi Města Prahy a Pražanům. Součástí průvodu bude povoz s vejci tažený koňmi a dobová hudba. Akce vychází z legendy, kdy na stavbu mostu poslali lidé z Velvar vajíčka uvařená natvrdo.

Praha voní jarem a slaví Velikonoce největšími trhy v České republice. Jarní trhy na Staroměstském a Václavském náměstí nabzí lidovou zábavu, ukázky tradičních zvyků a řemesel i dobré jídlo. Výzdoba se letos ponese v duchu okouzlující ptačí říše. Náměstí oživí pestrobarevná bříza, jarní barvy i malebné motivy ptáčků. Zavítat sem můžete od 16. března do 7. dubna. Podobně jsou na tom i ostatní města v Česku, která také zahájila velikonoční jarmarky.

Nejznámější a nejnavštěvovanější pouť u nás, Matějská, se opět roztáčí v areálu pražského Výstaviště v Holešovicích . Můžete tu vyzkoušet kolem stovky domácích i zahraničních atrakcí. Mezi nejznámější patří obří ruské kolo, trojpatrový strašidelný zámek, dům smíchu, řetízkový kolotoč vysoký 50 metrů, bezpočet houpaček a skákacích hradů, staročeská střelnice či stále vyhledávané a oblíbené autodromy. Zadovádět si tu můžete až do 14. dubna.

*Mařatice – Ve skanzenu Rochus je na sobotu od 13 do 17 hodin připravený program Od fašanku do Velikonoc. Uvidíte mečové tance, děti vynesou smrtku, přinesou létečko a předvedou velikonoční obchůzku. Pro děti budou připraveny kreativní dílničky – malování vajíček a pletení pomlázek.

*Přerov nad Labem - Tradiční výstava »Jaro na vsi« ukazuje v celém areálu skanzenu staré zvyky a obyčeje od masopustu do májů, jak je v tomto kraji zaznamenali národopisní sběratelé. V celém areálu skanzenu budou připomínány různé staré zvyky a obyčeje, které provázely po celé jarní období život našich předků ve středním Polabí. Zavítat sem můžete až do 21. dubna.

*Kouřim – Do 7. dubna ožívá skanzen národopisnými pořady s rekonstrukcemi lidových obyčejů. Seznámíte se například se zvyky, které se dříve vztahovaly k jednotlivým postním nedělím, s některými magickými úkony, které se zaměřovaly na obřadní očistu a zajištění štěstí. Prohlédnete si i svátečně prostřený stůl s velikonočními pokrmy. V době velikonoc je připraven speciální program.

Letos uplyne 604 let od bitvy u Sudoměře, jedné z nejslavnějších bitev našich dějin. V sobotu od 10 hodin k rybníkům Markovec a Škaredý u Čejetic přitáhnou s vozy husité, pronásledováni křížovníky ze Strakonic a železnými pány z Písku. Diváci uvidí strhující příběh, kdy Jan Žižka s hrstkou husitů slavně zvítězí nad jízdou křížovníků a katolických pánů. Rekonstrukce začínají ve 14 a 16 hodin. Pietní akt u památníku Jana Žižky je naplánovaný na 13. hodinu.

Pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu otevírají v sobotu od 9 do 14 hodin své dveře. Na návštěvníky čekají prohlídky, zajímavé přednášky, na děti nejrůznější aktivity. Akce se různí podle jednotlivých pracovišť. Kam zajít, najdete ZDE

Exkurze do vodních elektráren.

For Model v Olomouci.

Interaktivní výstava For Model, jedna z největších tuzemských akcí zaměřená na modely, sběratelství a také digitální technologie, hry, hračky či stavebnice, začíná v pátek a na Výstavišti Flora Olomouc potrvá až do neděle. Část výstavy bude věnovaná leteckému modelářství, pavilon E zaplní železniční modely. Nebude chybět ani jedna z nejoblíbenějších částí výstavy – vodní plocha pro jedinečné lodě a ponorky.

Od pátku do neděle trvají v Hustopečích , v největším mandloňovém sadu ve střední Evropě, slavnosti. Připravte se na bohatý kulturní program, kuchařská show, cimbálovka, gurmánské mandlové speciality na náměstí, otevřené sklepy krásný výhled z Mandloňové rozhledny a mnoho dalšího.

Velikonoční oběť Ježíše Krista připomenou v neděli Pašijové hry v Letovicích. V neděli si přibližně 50 herců obleče v kulturním domě kostýmy, aby od 16 hodin předvedli, co se dělo před více než dvěma tisíci let. Na představení je kvůli kapacitě sálu nutné lístky vyzvednout předem v Turistickém informačním centru nebo si místo telefonicky rezervovat. Vstupné je dobrovolné.

Už jen do konce března uvidíte na Výstavišti v Praze Holešovicích přes 75 originálních exponátů z bondovek. Kochat se tu můžete legendárními bouráky, ale i letadly, vrtulníky, mořskými i vesmírnými plavidly, kterými se proháněli agenti Jejího Veličenstva od Seana Conneryho až po Daniela Craiga. Více se dočtete ZDE Na Výstavišti v pražských Holešovicích je k vidění výstava aut, letadel a dalších strojů, které měl ve "výbavě" agent 007 James Bond. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

Výstava Czech Press Photo je mimořádnou výstavou, která vznikala v mimořádné době. V letošním ročníku soutěžilo 236 fotografek a fotografů, kteří přihlásili přes čtyři tisíce fotografií v osmi kategoriích. V prostorách Národního muzea můžete do konce srpna vidět oceněné snímky a další vybrané fotografie, které charakterizují uplynulý rok. Celkem je k vidění více než 470 tištěných fotografií a více než 240 snímků v obrazovkách a projekcích.

Interaktivní výstava je inspirovaná stejnojmennou knihou Analfabeta Negramtoná. V Městském muzeu v Mimoni je připravena interaktivní výstava, která nejen děti provede různými literárními žánry, při kterých budou plnit nejrůznější úkoly. Do 21. dubna se potkáte se třeba s Pinocchiem nebo Pipi Dlouhou punčochou.

Originál přenosného šifrovacího přístroje Enigma je ozdobou výstavy v Technickém muzeu v Brně , zapůjčilo Slovenské technické muzeum v Košicích. Přístroje Enigma sloužily k šifrování komunikace mezi německými jednotkami a velením. Výstava je věnovaná kryptologii, tvoří ji exponáty ze světa šifrování, kódování, sledování a odposlechů. Potrvá do konce roku.

Letohrádek Mitrovských v Brně pořádá pozoruhodnou výstavu největších záhad světa. K vidění bude například slavná lebka z jednoho kusu křišťálu, repliky Longinova kopí, Turínského plátna, válečná Tutanchamonova trubka a mnoho dalších záhadných artefaktů. Ke každému se váže pozoruhodná historie plná záhad. Na výstavu můžete zavítat do 28. dubna. Více čtěte ZDE

21. Unikátní »Arielky«

Do 31. března každý den mimo pondělí a úterý najdou návštěvníci v brněnském Technickém muzeu výstavu 44 historických motocyklů světově známé anglické firmy Ariel. Co do počtu exponátů jde v Česku o unikátní akci. Návštěvníky upoutá mimo jiné jeden z nejstarších dochovaných motocyklů Ariel v Česku z roku 1916. Stroje vesměs zapůjčili členové Českého Ariel klubu. Více čtěte ZDE