Sdílej: Víkend přinese roměnlivé počasí - v sobotu sluníčko, v neděli déšť a dokonce i bouřky. Teploty čekejte kolem 15 stupňů. Přesto nemusíte sedět doma a můžete vyrazit na výlet. Ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz jsme pro vás připravili několik tipů.

1. Motýli ve Fata Morganě Oblíbená tradiční akce ve skleníku Fata Morgana v Botanické zahradě v pražské Troji opět předvede líhnutí motýlů. Do zahrady postupně dorazí na 5 500 kukel několika desítek druhů. Nebudou chybět tropičtí krasavci s blankytně modrými křídly, průsvitné babočky, monarchové stěhovaví, pestrobarevní otakárci a ani velcí soví motýli nebo motýli jedovatí. Do skleníku můžete zavítat do 22. května. Více čtěte ZDE Motýlí krása v pražské Botanické zahradě v Troji Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

2. Výstava koček Mezinárodní výstava koček všech možných plemen, z nichž některá budou u nás k vidění vůbec poprvé, se koná o víkendu v TOP hotelu v Praze. K vidění bude na 150 druhů koček, připraven je i doprovodný program včetně přehlídky kočiček bez domova. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

3. Mistrovství v koloběžkování Již 6. ročník Mistrovství prahy v koloběžkování se uskuteční v sobotu od 14 hodin u Chodovské tvrze v Praze. Vedle pohodového závodu nebudou chybět ani doprovodné zábavní aktivity v duchu dětského dne. Závodit se bude ve třech kategoriích (do 4 let, 5 až 7 a 78 až 12), je nutná registrace na info@hrybezhranic.cz Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

4. Veletrh secese Na Novoměstské radnici v Praze se do neděle koná veletrh Antique, tradiční setkání starožitníků a sběratelů. Lákavý má být tentokrát zejména pro milovníky a milovnice secesních a art deco šperků, na které se vystavovatelé zaměřili. Veletrh představí také sklo, porcelán, keramiku, starožitný nábytek, textil, historické zbraně, staré bankovky a mince. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

5. Rallye Praha Revival Na start již 11. Ročníku Rallye Praha Revival se letos postaví zhruba 150 závodních posádek. Závod s mezinárodní účastí odstartuje v pátek v pravé poledne na Ovocném trhu v Praze, kde budou k vidění i všechny závodní vozy, které pak vyrazí směrem severní Čechy. Více najdete ZDE Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

6. Festival středověku Setkání dvou tisíc šermířů od nás i zahraničí, zakončené mohutnou bitvou – to je největší středověký festival u nás. Koná se v sobotu v Libušíně na Kladensku. Program je připraven od rána do večera, mezi 15. až 17. hodinou se uskuteční příběh tří velkých válek – bitev z roku 1147, 1410 a 1504. Více najdete ZDE Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

7. Hrnčířské slavnosti Na zámku v Nelahozevsi se v sobotu koná rodinný festival zaměřený na výrobu keramiky a další rukodělné dovednosti. Celodenní program pro děti i dospělé nabídne přehlídku tradičních řemesel včetně výroby keramiky na hrnčířském kruhu, ukázky historického šermu a sokolnictví, ražbu mincí, mletí mouky na žernohu a další zábavu. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

8. Rudolfův pohár Jedna z nejvýznamnějších mezinárodních soutěží spřežení, které se u nás koná, Rudolfův pohár se pojede v Kladrubech nad Labem od čtvrtka do neděle. Soutěží v několika kategoriích se zúčastní desítky spřežení z mnoha zemí. Nejpopulárnější část závodů je sobotní maraton, v neděli pak můžete vidět vozatajský maraton. Začíná se vždy v 10 hodin. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

9. Veteráni na zámku Obdivovat americké plechové veterány můžete v sobotu na zámku Sychrov v sobotu od 9 do 14 hodin. Součástí akce 1st Veteran US Car Praha je i soutěž elegance. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

10. Svatojiřské poutě *Praha – u kostela sv. Vojtěcha v Libni můžete v sobotu od 14 hodin prožít atmosféru tradiční libeňské pouti a posvícení. *Chodouň - pouťové koláče a preclíky, Svatojiřské pokrmy z bylin a jarních květů, bylinné dílny a jarní stezka to je víkendová pouť Levandulovým údolím *Krabčice - Tradiční pouť se spoustou atrakcí k svátku sv. Jiří na úpatí hory Říp se koná od pátku do neděle Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

11. Stavební veletrhy Do pavilonu V brněnského výstaviště se po roční pauze vrací trojice stavebních veletrhů: Stavební veletrh Brno, veletrh Dřevo a stavby Brno a veletrh nábytku a interiérového designu Mobitex. Na 12 tisících čtverečních metrech výstavní plochy představí 252 firem z 12 zemí. Otevřené budou od čtvrtka do soboty. Autor: ČTK / Šálek Václav

12. Flora Olomouc Záplavu květin můžete obdivovat na jarní části výstavy Flora Olomouc, která se koná do neděle na tamním výstavišti. Součástí je i tradiční expozice Českého zahrádkářského svazu, expozice bonsají, poradenství a mnoho dalšího. Autor: ČTK / Peřina Luděk

13. Tvarůžkový festival Centrum Olomouce ožije o víkendu 5. ročníkem festivalu na počest typické hanácké speciality – Olomouckým tvarůžkům. Ochutnat je budete moci na snad všechny možné způsoby, připraven je bohatý program. Součástí je i sobotní Tvarůžková cyklojízda. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

14. Památky opět zvou Brány objektů Národního památkového ústavu jsou po zimě opět otevřené. Nová sezóna s sebou přinese mnoho nových prohlídkových tras, expozic a dalších novinek. Nespočet akcí se bude konat v rámci dvanáctého ročníku projektu Po stopách šlechtických rodů, jehož letošním tématem je fenomén šlechtických zábav a slavností. Jaké novinky jsou připraveny, se můžete podívat ZDE Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

15. Svět animace Slavnou historii i současnost animované tvorby v Česku přibližuje výstava v Pražské tržnici v hale číslo 17 v Holešovicích. Na návštěvníky tu čeká ukázka animačních technik, řada optických iluzí, originální kresby, obrazové scénáře, desítky loutek, rekvizity, dekorace i ukázky z animovaných filmů a počítačových her. Součástí bude také promítání 140 českých animovaných filmů. Výstava je otevřená do 3. července. Více čtěte ZDE Autor: Foto Blesk - Ivan D. Hladík

16. Za dinosaury Na čtyřech tisících metrech čtverečních se v Tuchoměřicích rozkládá svět dinosaurů. Nevětší soukromá sbírka koster dinosaurů, modelů a virtuální reality vás zavede do dávno zmizelého světa. Více čtěte ZDE Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

17. Od 8. století po první válku Minulost českých zemí od 8. století až do první světové války ukazuje poprvé v jednom výstavním celku nová stálá expozice ve staré budově Národního muzea v Praze nazvaná Dějiny. Návštěvníci v ní uvidí na 2000 exponátů od nejmenších středověkých šperků po největší exponát v podobě arcibiskupského kočáru z 18. století. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

18. Zázraky evoluce Stálá výstava v přírodovědecké části Národního muzea v Praze Zázraky evoluce nabízí opravdu unikátní výlet mezi zvířata. K vidění je na 1500 exponátů včetně 400 zcela nových, jimž vévodí legendární kostra plejtváka myšoka. Řada vystavených exponátů je zachycena v přirozené akci – při lovu, páření, péči o mláďata, odpočinku. Více čtete ZDE Autor: Blesk:Alexandr Malachovský

19. Poklady mezi hračkami Více než dva tisíce let staré hračky, jsou naprostým unikátem v nově otevřeném Muzeu hraček ve Starém purkrabství na Pražském hradě. V muzeu ale uvidíte i další poklady z obrovské soukromé sbírky Ivana Steigera - od plyšových medvídků, přes dřevěné hračky, autíčka, luxusní barbíny i figurky třeba z Hvězdných válek. Exponátů je tu několik stovek. Autor: Blesk:Jan Vilimek

20. Muzeum šlapacích autíček V Hergetově cihelně u Karlova mostu v Praze se otevřelo muzeum Pedal Planet. Najdete více než 120 exkluzivních modelů šlapacích autíček. Uvidíte tu mnoho unikátů včetně jednoho z prvních šlapadel z přelomu 19. století, technicky složitá autíčka, výdobytky socialismu i ukázky art deco a mnoho dalšího. Autor: Blesk:Daniel Černovský

21. Jaro na vsi Tradiční výstava Jaro na vsi ukazuje v celém areálu skanzenu v Přerově nad Labem staré zvyky a obyčeje od masopustu do májů. Chalupy představují některý z lidových zvyků od zabijačky, staré masky, postní neděle, pašijový týden, vynášen smrtky až po malování a výstavu kraslic a velikonoční obyčeje. Výstavu se stejnou tématikou připravilo i Muzeum lidových staveb v Kouřimi. Obě trvají do 24. dubna. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

22. Cyklohráčkem na výlet Na svou už osmou sezonu opět vyráží speciální Cyklohráček z pražského hlavního nádraží po trase pražského Semmeringu směrem na Okoř a do Slaného. Součástí vlaku nejsou jen speciální hrací vagony, ale i vagon pro cyklisty. Na cestující čeká množství výletních tras ve stanicích, kde vlak staví. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

23. Historie škodovky ve Škodovce Historií vozů vyráběných pod značkou Škoda projdete v muzeu v Mladé Boleslavi. K vidění je tu toho opravdu spoustu, pro děti je připravená hrací zóna. Aktuálně zde probíhá výstava ke 120. výročí vzniku motosportu, který připomíná i neobyčejný příběh závodníka Narcise Podsedníčka a dalších jeho následovníků. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

24. Filmové legendy Svět filmových legend ožívá v muzeích hned na čtyřech místech republiky – v Praze, v Poděbradech, v Kutné Hoře a Kroměříži. V každém jsou k vidění stovky do detailů propracovaných exponátů nejslavnějších filmových, komiksových a pohádkových hrdinů. Autor: Blesk – Martin Přibyl

25. Pět nových výstav Pět nových expozic je připraveno v Muzeu středního Pootaví ve Strakonicích, které se otevře po téměř čtyřleté rekonstrukci. Všechny expozice se vážou k městu. Jde o tematické oblasti textil, zbraně, motocykly ČZ, dudáci a loutky. Poslední expozice se věnuje řádu maltézských rytířů, který v hradním areálu, kde se muzeum nachází, sídlil. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

26. Vzhůru do oblak Interaktivní výstava, na které se dozvíte spoustu zajímavého o zákonitostech létání z hlediska biologie, fyziky nebo inženýrství i z historie a současnosti, je připravená v DEPO2015 v Plzni. Pro menší návštěvníky je připraven i „létající koberec“, který je zanese do světa pohádek mezi létající zvířata. Výstava je otevřená až do konce srpna, vstupenky je třeba zakoupit předem. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

27. Draci na Kozlu Draci v „životní velikosti“ se slétli do jízdárny zámku Kozel na Plzeňsku. Plastiky desítky mytických tvorů doplnila trojice drakobijců, kteří podle legend tato bájná zvířata lovili. Vystavená je i jejich výzbroj jako kopí či samostříl. Výstava nazvaná Draci a drakobijci je dílem fantazie autora Aleše Drašnara. Výstava je přístupná do konce dubna o víkendech, od května každý den kromě pondělí, potrvá to až do září. Autor: Romana Vébrová

28. Loutky v Paláci šlechtičen Po pěti letech se otevírá opravený Palác šlechtičen v Brně. Nabízí rovnou dvě velké výstavy. Jedna je věnovaná historii loutkářství u nás a představí se takřka 600 loutek, druhá provede lidovým moravským folklorem. Více čtěte ZDE Autor: mzm.cz

29. Stroje Leonarda da Vinci Výstava v Technickém muzeu v Brně nabízí výběr více než padesáti modelů da Vinciho strojů, které vytvořili italští řemeslníci přesně podle jeho plánů a návrhů. Zvedák, kuličkové ložisko, setrvačník a další vynálezy si tu navíc můžete vyzkoušet. Výstava nabízí i reprodukce slavných da Vinciho obrazů, jako je Mona Lisa, Poslední večeře, Dáma s hranostajem a další. To vše doplní informační panely a audiovizuální projekce. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

30. Špilberk ukáže skvosty ze zbrojnice Raný středověk, gotika, třicetiletá válka, nacistický wehrmacht, to vše v řeči zbraní nabízí nová výstava na hradě Špilberku v Brně pod názvem Poklady špilberské zbrojnice. Většina militárií se přitom skrývala léta v depozitářích. Raritou je mj. přední část kyrysu francouzského vojáka z roku 1805, zasaženého v bitvě u Slavkova dělovou koulí. Unikátní výstava potrvá až do konce roku. Autor: Foto Blesk - Zdeněk Matyáš

31. Československá „nej“ Výstava v Letohrádku Mitrovských v Brně představuje to nejlepší, co bylo a je u nás a na Slovensku k vidění, zažití, ale i ochutnání. Celou výstavou vás provedou Igráčci. Setkáte se tu se zhruba 100 prvenství a dalších specifik, která dobyla svět a je potřeba si je připomínat. Ať už se jedná o významné osobnosti, architekturu, módu, sport nebo třeba o objevy, vynálezy či gastronomii. Doplňkem hlavní expozice je legendární stavebnice SEVA. K vidění tu je do 1. května. Více najdete ZDE Autor: Foto Blesk - Jiří Nováček

32. Výstava unikátních tarotů Sál Evropa v Hodoníně vystavuje největší tuzemskou sbírku tarotových karet, kterou dal dohromady sběratel Pavel Langer. Návštěvníci uvidí karty Emy Destinnové, historické exemláře z Francie i poněkud kontroverzní tarot Kryšpína Alexandrijského. Výstava potrvá do 18. září. délka: 00:41.63 Video Video se připravuje ... V Hodoníně je unikátní výstava tarotů. Hynek Zdeněk

33. Slovanská epopej Na zrekonstruovaném zámku v Moravském Krumlově jsou opět k vidění velkoplošná plátna Slovanské epopeje od Alfonse Muchy. Kapacita návštěvníků je omezena na 100 a to jak kvůli protipandemickým opatřením, tak kvůli udržení konstantní teploty a vlhkosti. Více čtěte ZDE Autor: Robert Klejch

34. Výpustek nabízí novou trasu Nový zážitkový okruh v jeskyni Výpustek v Moravském krasu u obce Křtiny nabízí od poloviny února Správa jeskyní České republiky. S výjimkou pondělí jde vždy o tři denní vstupy, nutná je však rezervace. Skupinky návštěvníků jsou omezeny na 10 osob, nezbytnou přilbu s čelovkou lze vypůjčit na místě. Milovníky tajemna čeká 690 metrů dlouhá tzv. Nízká chodba s krápníkovou výzdobou, část z ní absolvují po kolenou. Prohlídka není vhodná pro děti do 6 let a je potřeba se dopředu objednat na čísle 516 439 111. Více ZDE délka: 01:58.10 Video Video se připravuje ... Průvodce Jaroslav Ondráček při výkladu na nové trase v jeskyni Vypustek u Křtin Zdeněk Matyáš