Tipy na víkend: Festival Life! v Brně, průvod krampusů i dobývání Plzně

1. Krampus show Děsivou atmosféra ve společnosti rakouských krampus čertů můžete prožít v neděli na louce za Křižíkovými pavilony na pražském Výstavišti v Holešovicích. Sejít se tu má na 150 krampusů v proslulém průvodu. Akce je rozdělená na odpolední „Krampus family show“ a večerní „Krampus night show“. Krampus čert v Praze. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

2. Dobývají Plzeň Vojska generála Mansfelda opět v sobotu dobudou Plzeň, stejně jako v roce 1618. Tradiční rekonstrukce boje o městské hradby proběhne ve 14 a v 17 hodin v Proluce v Křižíkových sadech. Mezitím uvidíte i mušketýry, dělostřelce, šermíře, tanečnice a mnoho dalšího. Vojska generála Mansfelda opět v sobotu dobudou Plzeň. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

3. Dunkerque na Malé Skále Československá obec legionářská a Rota Nazdar ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR pořádají v sobotu od 10 hodin na Malé Skále vzpomínkovou akci Dunkerque 1944. Program akce „živé historie“ zahrnuje dobové ležení československých vojáků, krátké ukázky z jejich činnosti a boje. K vidění bude polní ambulance, činnost oddílu polního četnictva, střelby z polních a protitankových kanonů, ale také průzkumné hlídky na nepřátelské území či odminování terénu. Vzpomínková akce na Malé Skále Dunkerque 1944. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

4. Rozsvícení stromů V pátek se rozzáří vánoční stromy v Brně, nejprve v 17 hodin na náměstí Svobody jedle bělokorá, v 18 hodin na Zelném trhu smrk ztepilý a v 19 hodin na Moravském náměstí také smrk ztepilý. Brno je letos vyhlášeno Evropským městem Vánoc. Rozsvěcet strom budou například v pátek v 17 hodin i Liberci, v Olomouci to chystají v neděli v 18 hodin. V Brně rozsvítí vánoční strom. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

5. Napoleon v Brně Tradiční dění před slavnou bitvou u Slavkova zažije v sobotu Brno. Město totiž ovládne podobně jako v roce 1805 opět francouzský císař Napoleon. V 17:40 vyrazí od Místodržitelského paláce na triumfální průvod městem. Jeho kočár doprovodí bubeníci a 20 jezdců na koních. V 17:50 převezme na Nové radnici klíče od města, poté zamíří ke katedrále svatého Petra a Pavla. V 19:00 hodin v ní proběhne modlitba za oběti válek a pietní chvíle doplněná uvedením části připravované Symfonie Austerlitz. Napoleon dorazí do Brna. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

6. Festival Life! Hvězdní hosté, desítky sportů k vyzkoušení, taneční workshopy všech stylů, závody, mistrovství, hala plná PC her, ale i přednášky o zdravém životním stylu. Brněnské výstaviště zaplní od pátku do neděle největší indoor festival u nás. Festival Life! zve do Brna. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

7. Slovácko v tradici Přehlídka Slovácko v tradici se koná v sobotu od 9 hodin v prostorách Reduty na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Čekají tu ukázky tradičních řemesel, folklorní program, ochutnávky regionálních specialit a předvánoční dílničky pro děti. Tradice v Uherském Hradišti. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

8. Na památky i po sezoně Oficiální návštěvnická sezona je sice u konce, ale řada hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu zůstává otevřená. Některé památky nabízejí celoroční možnost návštěvy vybraných prohlídkových okruhů. Těšit se můžete i na nejrůznější kulturní akce. V průběhu podzimu a adventního období se budou mimořádně otevírat i další hrady a zámky, a to většinou o víkendech a se speciálním programem. Kam zajít, najdete ZDE Některé památky mají otevřeno i po oficiální sezóně. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

9. Světelná zoo Lampiony 110 zvířat více než třiceti druhů a dále rostliny, projekce na zemi nebo fotokoutky. To je nová atrakce ve spodní části zoologické zahrady v Praze-Troji. Lampiony byly vyrobeny speciálně pro českou metropoli a jsou mezi nimi třeba gorily nebo luskouni. Otevřeno je až do půlky únory od 18 hodin do 21 hodin. Světelná zoo v Praze Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

10. Ledový park Když se sejde 28 řezbářů a vrhnou se na 240 tun ledu, vznikne z toho nadpozemská krása! K vidění je u Riegrových sadů v Praze 2 v parku Ice Magic. Kromě ledových soch jsou tu skluzavky i ledový bar. Zažít můžete atmosféru Antarktidy, posedět v legendárním kabrioletu, či se vyfotit s největší sochou v Česku – 20tunovým ledovým dinosaurem. Vrcholem je skluzavka na snowtubing, kde lze sáňkovat bez ohledu na sníh. Ledový park v Praze Autor: Blesk:FOTO:CNC/ KAREL KOPAC

11. Winter Wonderland Světelný zábavní park Winter Wonderland v pražských Letňanech přináší přes 200 světelných instalací inspirovaných pohádkovými příběhy, k dispozici je i několik adrenalinových atrakcí. Světelné instalace z říše fantazie a pohádek nabídnou krásné princezny, veselé lemury a další zvířata z Madagaskaru, mamuty Doby ledové, odvážnou Vaianu a hrdiny bájného Avataru nebo Shrekovy bažiny. Zavítat sem můžete do půlky února. Winter Wonderland v pražských Letňanech. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

12. Světla vyprávějí V Praze, Příbrami, Pardubicích, v Českém Krumlově, v Ratměřicích, v Brně a Ostravě - tady všude můžete letos zavítat do světelných parků. Na každém z míst, z nichž některá jsou letos úplně nová, je výstava zaměřena na jinou tématiku. V Ostravě navštívíte podmořský svět inspirovaný dílem Julese Verna, v Příbrami naopak uvidíte nádherné labutě, vážky, žáby, ryby či zpívající slavíky a v hlavním městě, v Brně vás obklopí tamní legendy. To vše vytvořené ze statisíců světel na ručně vyráběných sochách a dekoracích. Zavítat sem můžete zhruba do poloviny ledna. Světla vyprávějí v Praze, Příbrami i v Ostravě. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

13. Ahoj, občani! Život a odkaz Karla Kryla můžete poodhalit na výstavě plné jeho rukopisů, osobních předmětů a uměleckých děl. Unikátní výstava s názvem „Ahoj, občani!“ se koná v domě U Zlatého prstenu v Týnské ulici v Praze 1 u příležitosti 80. výročí Krylova narození a zároveň 30. výročí jeho úmrtí. K vidění jsou dodnes nezveřejněné a nevystavené předměty, texty a fotografie. Technologie MetaHuman navíc přivede Krylovu postavu a hlas k životu a umožní autentické setkání s umělcem. Zavítat sem můžete do 25. dubna. Výstava o Karlu Krylovi v domě U Zlatého prstenu v Týnské ulici v Praze 1. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

14. PRIMky slaví 70 Na konci roku 1952 začali zruční odborníci národního podniku Chronotechna v Novém Městě nad Metují podle francouzského strojku vyvíjet výrobu československých náramkových hodinek. Své nástroje odložili v létě 1954, kdy slavnostně mohli říct: „Prototyp hodinek Spartak je hotov!“ Tři roky poté rozjeli i jejich sériovou výrobu pod značkou Prim. Právě 70 let od jejich vzniku připomíná výstava v Národním technickém muzeu v Praze. Více se dočtete ZDE I dnes jsou trendy a šik, mění design, ale pořád znamenají moderní i praktický doplněk, ne-li téměř šperk. Mechanické náramkové hodinky. Jejich tuzemské 70. výročí připomíná výstava. Autor: Blesk – idh

15. Olympijské příběhy Výstava Olympijské příběhy v Národním muzeu v Praze mapuje úspěchy českých sportovců od olympiády v Londýně v roce 1908 až po tu letošní v Paříži. Představí mnohdy nikdy nevystavené předměty ze sportovních sbírek muzea či unikátní zápůjčky. Uvidíte například bronzovou medaili z roku 1924 prvního československého olympijského vítěze Bedřicha Šupčíka, či Zátopkovu medailoou kolekcia medaile Dany Zátopkové z olympiády v Římě. K vidění jsou ale i modely stadionu, pochodní, dresů a dalších mnohých artefaktů. Výstava Olympijské příběhy v Národním muzeu v Praze. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

16. Lidové Vánoce Velká vánoční výstava pod názvem „Lidové Vánoce v Polabí“ se koná v celém areálu skanzenu v Přerově nad Labem. V interiérech chalup, z nichž některé se datují až do roku 1860, budou k vidění scény ze života našich předků, připomínající starobylé zvyky a obyčeje v čase adventu a v období od vánočních svátků až do Tří králů. Součást je i neustále se rozšiřující výstave betlémů, vánočních dekorací, návody na výrobu vánočních ozdob a drobných dárků. Vánoce v Polabí ve skanzenu v Přerově nad Labem. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

17. Příběhy kaváren Příběhy dobových kaváren, cukráren a koloniálů představuje výstava Cukr, káva, limonáda v Českém muzeu stříbra v Kutné Hoře. Vedle fotografií bude zahrnovat autentické předměty a zajímavosti ze „sladkého“ podnikání. K vidění bude historické nádobí, pečící formy, obaly od cukrovinek, kávy i kdysi oblíbených kávových náhražek. Texty a exponáty doplní mnoho obrázků, prospektů a dalších materiálů pocházejících často přímo od potomků místních cukrářů. Naprostá většina těchto snímků nebyla nikdy dříve prezentována. Expozice v historické budově na Hrádku potrvá do konce roku. Výstava Cukr, káva, limonáda představuje příběhy dobových kaváren, cukráren a koloniálů Autor: ČTK / Josef Vostárek

18. Rarity ze světa zvířat V Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně je k vidění výstava Tajemství zoologického depozitáře. Představuje exempláře, rarity a zajímavosti z přírodovědné sbírky muzea. Roli sehrály i příběhy a zvláštní okolnosti, které se k některým sbírkovým předmětům vážou. Nejstarší předměty pocházejí z konce 19. století. Základem sbírky jsou přírodniny získané z kolekcí hraběte Josefa Seilerna. Mnohé budou vystaveny vůbec poprvé. Zoologické sbírky zlínského muzea čítají více než 6000 exemplářů, v entomologických sbírkách je přes 225 tisíc exemplářů hmyzu. Ve sbírce jsou kusy z celého světa. V Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně je k vidění výstava Tajemství zoologického depozitáře. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku