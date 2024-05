Tipy na víkend: Draci na Vltavě, husitská bitva, den koní i hry na Kačině

Kozoroh

Nenavážejte se do nové známosti, jinak vám to přijde draho. Sice to nemyslíte vážně, ale protějšek by se mohl naštvat. Naštěstí je Venuše v příjemném spojení s vaším znamením, proto vám to dojde. Ukořistěte pro sebe pevnou půdu pod nohama.