Tipy na víkend: Comic Con v Brně! Bitva 1620 v Rakovníku i svátek mrtvých

1. Svátek mrtvých O víkendu můžete zažít atmosféru mexického Día de Muertos na nádvoří Náprstkova muzea v Praze. Festival přináší do Prahy tradiční oslavy jednoho z nejdůležitějších mexických svátků. Uvidíte tradiční zdobené oltáře, Mariachi hudebníky, mexické řemeslníky i tanečníky, připečeny budou dílničky pro děti a další aktivity. Svátek mrtvých v Náprstkově muzeu. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

2. Dýně v botanické zahradě Letošní tradiční výzdoba dýní je v pražské botanické zahradě v Troji inspirována oslavami Día de los Muertos, který Mexičané věnují všem mrtvým a svatým. K vidění budou nejrůznější postavy, kostýmy a symboly tohoto mexického svátku. Ústředním motivem pak budou barevně zdobené lebky, zvané calaveras. Zavítat sem můžete už jen do neděle. Día de los Muertos v botanické zahradě v pražské Troji. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

3. ČNB po setmění Nahlédnout do Návštěvnického centra České národní banky (ČNB) v době, kdy je běžně zavřeno, můžete v sobotu mezi 18 a 22. hodinou v ulici Na Příkopě v Praze 1. Je tu připravena speciální prohlídka stálých expozic, kreativní workshopy, při kterých si vyrobí svítící obrazy a vlastní strašidelné placky, tematické hry založené na hře světel, soutěže o ceny, šifry a mnohé zajímavosti ze světa peněz a naší ekonomiky. Halloween v ČNB. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

4. Husí hody Posvícení jako za starých časů si můžete užít v sobotu na Smíchovské náplavce v Praze. Pochutnáte si tu na pečených husích stehnech, husím kaldounu, paštice, játrech, husích burgrech nebo lokších maštěných husím sádlem. Zkrátka nepřijdou ani milovníci vepřového a k ochutnání budou jitrnice a jelita, tlačenka, ovary, prdelačka, klobásky a další dobroty. Husí hody na Smíchovské náplavce. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

5. Svatohubertské slavnosti Den plný zážitků, hudby, sokolnictví, myslivecké kynologie, umění a českých tradic nepřipraven na sobotu na zámku Loučeň na Nymbursku. Připravena je myslivecká soutěž, koncert barokní lovecké hudby a zážitkem bude jistě i troubená a zpívaná Svatohubertská Mše Svatá, zvěřinové speciality, ukázka loveckých psů i sokolníků a mnoho dalšího. Hubertské slavnosti na zámku Loučeň na Nymbursku. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

6. Prodloužená sezona Ještě tento víkend můžete navštívit hrady, zámky a další památky. Národní památkový ústav totiž prodloužil sezonu, která jinak končí s posledním říjnovým dnem. Mnohde tak připravili speciální program. Například zámek v Zákupech si užijete v doprovodu Františka Ferdinanda d´Este a Žofie Chotkové. V Zákupech si užijete v doprovodu Františka Ferdinanda d´Este a Žofie Chotkové. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

7. Festival kostek V TJ Sokol v Palackého ulici v Mladé Boleslavi si celý víkend můžete hrát. Těšit se můžete na herní koutky, funkční model LEGO festivalu, historické i moderní stavby, obrazové mozaiky, vesnice, dioramata z oblíbených filmových serií a spousta jiných zajímavých modelů. Festival kostiček v Mladé Boleslavi. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

8. Výlovy rybníků *Vyžlovka - Výlov Vyžlovského rybníka proběhne tradičně v sobotu, jde o největší rybník z kaskády na Jevanském potoce. *Mlýnec - O víkendu se bude lovit největší rybník Jičínska – Zrcadlo v Mlýnci. Díky tomuto ptačímu a rybářskému ráji má obec své neopakovatelné kouzlo a mimořádnou atmosféru, kterou podporují místní tradice a každý rok opakované rybářské slavnosti. *Jedovnice - Tradiční výlov rybníka Olšovce se uskuteční celý víkend. Na místě bude zajištěn prodej rybí rybích specialit. Výlovy rybníků napříč Českem. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

9. Bitva u Rakovníka 1620 V sobotu se rakovnické letiště promění v bitevní pole. Proběhne tu připomínka 404. výročí bitvy u Rakovníka a na Bílé hoře. Zažijete dobový vojenský tábor, uvidíte vojenský výcvik a z věrné repliky polní pevnůstky zazní výstřely z kanonu. Dobovou atmosféru dokreslí hudba i tanec a občerstvení. Co mají společného Rakovník a Bílá hora? Mnoho. Boje u Rakovníka na podzim 1620 vedly přímo k dějinnému zlomu na Bílé hoře. Bitva v Rakovníku. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

10. Comic-Con Třetí ročník festivalu popkultury Comic-Con Junior potěší i letos všechny fanoušky sci-fi a fantasy. Brněnské výstaviště se na celý víkend promění v doupě filmů a seriálů, videoher i stolních her, komiksů a knih a samozřejmě i kostýmů. Jednou z hlavních hvězd bude Jason Isaacs, představitel Luciuse Malfoye, dále jedna z ikon populárního seriálu Star Trek, oblíbeného Q, v podání Johna de Lancie, můžete se potkat s Deanem-Charlesem Chapmanem z Hry o trůny a dalšími hvězdnými hosty. České herce bude zastupovat Martin Dejdar a Josef Dvořák. Comic Con Junior v Brně. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

11. Světelná zoo Lampiony 110 zvířat více než třiceti druhů a dále rostliny, projekce na zemi nebo fotokoutky. To je nová atrakce ve spodní části zoologické zahrady v Praze-Troji. Lampiony byly vyrobeny speciálně pro českou metropoli a jsou mezi nimi třeba gorily nebo luskouni. Otevřeno je až do půlky únory od 18 hodin do 21 hodin. víkendové tipy Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

12. Ledový park Když se sejde 28 řezbářů a vrhnou se na 240 tun ledu, vznikne z toho nadpozemská krása! K vidění je u Riegrových sadů v Praze 2 v parku Ice Magic. Kromě ledových soch jsou tu skluzavky i ledový bar. Zažít můžete atmosféru Antarktidy, posedět v legendárním kabrioletu, či se vyfotit s největší sochou v Česku – 20tunovým ledovým dinosaurem. Vrcholem je skluzavka na snowtubing, kde lze sáňkovat bez ohledu na sníh. Ledový park v Praze Autor: Blesk:FOTO:CNC/ KAREL KOPAC

13. Winter Wonderland Světelný zábavní park Winter Wonderland v pražských Letňanech přináší přes 200 světelných instalací inspirovaných pohádkovými příběhy, k dispozici je i několik adrenalinových atrakcí. Světelné instalace z říše fantazie a pohádek nabídnou krásné princezny, veselé lemury a další zvířata z Madagaskaru, mamuty Doby ledové, odvážnou Vaianu a hrdiny bájného Avataru nebo Shrekovy bažiny. Zavítat sem můžete do půlky února. Winter Wonderland v pražských Letňanech. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

14. Světla vyprávějí V Praze, ve středočeské Příbrami, i v industriálním srdci Ostravy, v areálu Dolních Vítkovic na vás čeká jedinečný světelný park. Projděte se mezi obrovskými roboty, vzducholoděmi a vstupte do podmořského světa inspirovaného dílem Julese Verna, kde potápěči bojují s gigantickými mořskými obludami. V Příbrami naopak uvidíte nádherné labutě, vážky, žáby, ryby či zpívající slavíky a v hlavním městě, ve Žlutých Lázních, se pro změnu vydáte na cestu vesmírem. To vše vytvořené ze statisíců světel na ručně vyráběných sochách a dekoracích. Zavítat sem můžete do konce roku. Světla vyprávějí v Praze, Příbrami i v Ostravě. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

15. Olympijské příběhy Výstava Olympijské příběhy v Národním muzeu v Praze mapuje úspěchy českých sportovců od olympiády v Londýně v roce 1908 až po tu letošní v Paříži. Představí mnohdy nikdy nevystavené předměty ze sportovních sbírek muzea či unikátní zápůjčky. Uvidíte například bronzovou medaili z roku 1924 prvního československého olympijského vítěze Bedřicha Šupčíka, či Zátopkovu medailoou kolekcia medaile Dany Zátopkové z olympiády v Římě. K vidění jsou ale i modely stadionu, pochodní, dresů a dalších mnohých artefaktů. Výstava Olympijské příběhy v Národním muzeu v Praze. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

16. Do hloubi houby Fascinující možnosti, které nabízí svět hub, představuje výstava Do hloubi houby. Podhoubí totiž může být unikátním a zcela ekologickým stavebním materiálem budoucnosti. Už nyní se z něj dají vyrábět tepelné i zvukové izolace, nábytek a dokonce postavit i dům! Na výstavě, která probíhá v přízemí Národní technické knihovny v Praze do 17. listopadu, můžete sledovat vývoj houbového materiálu krok za krokem. Přesvědčíte se, že dům SAMOROST není hudbou budoucnosti a navíc sev něm můžete i »projít« díky virtuální realitě. Do hloubi houby v Národní technické knihovně v Praze. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

17. Příběhy kaváren Příběhy dobových kaváren, cukráren a koloniálů představuje výstava Cukr, káva, limonáda v Českém muzeu stříbra v Kutné Hoře. Vedle fotografií bude zahrnovat autentické předměty a zajímavosti ze „sladkého“ podnikání. K vidění bude historické nádobí, pečící formy, obaly od cukrovinek, kávy i kdysi oblíbených kávových náhražek. Texty a exponáty doplní mnoho obrázků, prospektů a dalších materiálů pocházejících často přímo od potomků místních cukrářů. Naprostá většina těchto snímků nebyla nikdy dříve prezentována. Expozice v historické budově na Hrádku potrvá do konce roku. Výstava Cukr, káva, limonáda představuje příběhy dobových kaváren, cukráren a koloniálů Autor: ČTK / Josef Vostárek

18. Rarity ze světa zvířat V Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně je k vidění výstava Tajemství zoologického depozitáře. Představuje exempláře, rarity a zajímavosti z přírodovědné sbírky muzea. Roli sehrály i příběhy a zvláštní okolnosti, které se k některým sbírkovým předmětům vážou. Nejstarší předměty pocházejí z konce 19. století. Základem sbírky jsou přírodniny získané z kolekcí hraběte Josefa Seilerna. Mnohé budou vystaveny vůbec poprvé. Zoologické sbírky zlínského muzea čítají více než 6000 exemplářů, v entomologických sbírkách je přes 225 tisíc exemplářů hmyzu. Ve sbírce jsou kusy z celého světa. V Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně je k vidění výstava Tajemství zoologického depozitáře. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

19. Historická Jawa Výstava ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti představuje motocykly Jawa a ČZ ze soukromé sbírky Jakuba a Josefa Mikulcových. Tvoří ji téměř dvě desítky strojů z poválečného období, například Pérák, Pařez, Pionýr, Prase, Kozí dech, Kývačka, Babetta a další. Cenné na nich je, že všechny jsou v původním kompletním stavu nebo zrenovované do originálního stavu. Motocykly doplňují další exponáty – motor, nářadí, helmy, kožené bundy. Výstava nabídne také pohled do dílny sběratelů, zavítat sem můžete do 23. února. Výstava motocyklů značek Jawa a ČZ ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti. Autor: ČTK / Glück Dalibor