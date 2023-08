Tipy na víkend: Brazílie v Brně! Bitva na Mělníku i Svatovavřinecké hody

15. Tři Trubky

Brána do Brd, opravený areál zámečku Tři Trubky u Strašic na Rokycansku, se otevřela návštěvníkům. Romantický objekt z konce 19. století byl desítky let skrytý uvnitř vojenského újezdu. V památkově chráněném areálu nově slouží návštěvníkům Dům přírody Brd s venkovní interaktivní expozicí pro malé i velké. Od neděle bude možné se tu i ubytovat ve zrekonstruované hájence. Tři Trubky jsou přístupné od odstavného parkoviště ve Strašicích i po nové dvoukilometrové stezce podél Klabavy. Do září je možné Dům přírody navštívit denně kromě pondělí od 10 do 11 a od 13 do 16 hodin. Pak se otevírací doma omezí na středy a víkendy.