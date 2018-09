Pijí tajně, pomoci se vyhýbají. Alkoholiček přibývá, nejvíc je „zelených vdov“

Fenomén „zelených vdov“, jejichž označení je odvozeno od satelitních městeček, ve kterých žijí, je podle Michala Miovského, přednosty Kliniky adiktologie 1 LF UK a VFN v Praze, velmi přehlížen a mělo by se mu věnovat více pozornosti. Podle něj se právě zde ukazuje, jak důležitou roli hrají sociální faktory a izolace při vytvoření závislosti na alkoholu. Zdaleka totiž nepijí jen ženy bohatých, naopak.

„Že alkoholu propadají hlavně ženy z vyšších vrstev je mýtus. V zásadě pijí ženy napříč celou společností. Je pravda, že ty nejnižší příjmové skupiny jsou nejvíc ohrožené, ale to souvisí s kvalitou alkoholu, který pijí. Nelze tedy problémy s alkoholem zúžit na jednu skupinu, ať už z hlediska příjmu nebo bydliště,“ řekl Blesk Zprávám Miovský.

Žena alkoholička? Ostuda!

Společnost se podle odborníka dívá na ženy závislé na alkoholu daleko kritičtěji než na alkoholismus u mužů. Přitom ženy propadají alkoholu ze stejných důvodů jako muži. Řeší si jím různé sociální problémy nebo deprese.

„Je to tradiční stereotyp - muži je tolerováno ledacos, ale u ženy-matky, je to najednou nezodpovědnost. Když se muž opije na párty, tak nad tím každý mávne rukou, ale když se opije ve společnosti žena, tak má automaticky problémy s alkoholem. Tyto stereotypy jsou velmi nebezpečné a vyvíjí tak tlak, díky kterému se může ta „pijácká kariéra“ jen urychlit,“ varuje Miovský.

Ženy se tak často bojí vystoupit z anonymity a vyhledat odbornou pomoc. Přitom závislost na alkoholu se u nich rozvíjí po kratší době pití a menších dávkách alkoholu než u mužů.

„Vyšší riziko závislosti mají psychicky náročné profese, jako jsou zdravotní sestry, učitelky nebo lékařky. Není to tedy tak, že by se takové problémy pracovníkům ve zdravotnictví vyhýbaly, je to právě naopak. Navíc je vidět nárůst závislosti i u státních zaměstnanců,“ řekl přednosta Kliniky adiktologie.

Riziko rakoviny

Populace žen závislých na alkoholu mládne – zatímco v minulosti byl průměrný věk pacientek alkoholiček kolem 30–40 let, tato hranice postupně klesá.

Za rizikové pití, které může ohrozit zdraví, odborníci považují dlouhodobé pití více než 20 gramů alkoholu denně, což znamená půl litru dvanáctistupňového piva nebo dvě deci vína.

Odborníci také upozorňují na nebezpečný fenomén tzv. nárazového pití, který u žen zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu, sexuálně přenosných chorob, srdečních problémů nebo nechtěného těhotenství.

Poměr závislostí u žen léčených na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze v roce 2017

50 % léčených žen bylo závislých čistě na alkoholu

25 % pacientek udávalo při přijetí problémy s alkoholem, ale ve skutečnosti šlo buď o kombinovanou závislost na ilegálních drogách a alkoholu , nebo o zkříženou závislost a přechod od ilegálních drog k alkoholu

, nebo o zkříženou závislost a přechod od ilegálních drog k alkoholu 15 % žen mělo kombinovanou závislost na alkoholu a návykových lécích (často při přijetí udávají buď pouze problém s léky, nebo s alkoholem)

(často při přijetí udávají buď pouze problém s léky, nebo s alkoholem) 10 % tvořily pacientky se závislostí na stimulantech – zpravidla v kombinaci s THC a alkoholem –, nebo opiátech

–, nebo opiátech novinkou byly 2 pacientky ve středním věku s trvajícím zneužíváním kanabinoidů (při dominující závislosti na alkoholu)

Věk léčených žen (prvoléčba)

60 % ve věku 36–55 let

14 % nad 60 let; dvě třetiny z nich léčbu řádně dokončily s výrazným zlepšením somatického stavu i kognitivních funkcí

dvě třetiny z nich léčbu řádně dokončily s výrazným zlepšením somatického stavu i kognitivních funkcí 33 % mladších 35 let; polovinu z nich tvoří pacientky s aktuální závislostí na ilegálních drogách nebo ty, které se s ní již dříve léčily; druhá polovina pacientek má kombinaci závislosti na alkoholu nebo lécích a poruchy příjmu potravy