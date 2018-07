Při vzácné chorobě cév můžete i vykrvácet. Léčba v Česku téměř neexistuje

Silvii bylo teprve 16 let, když se vrátila z tréninku a z úst se jí začala řinout krev. Krvácivé epizody se vracely stále častěji a ona slyšela jen, že za to může hemangiom. Pravou diagnózu se dozvěděla až na klinice v zahraničí. Bylo to vzácné onemocnění cév, arteriovenózní malformace (AVM). Na světě jím trpí pouhé procento lidí a v Česku jde jen o desítky lidí. Snad i proto dosud není v zemi žádné specializované centrum, kde by nemocní s touto diagnózou našli adekvátní léčbu.