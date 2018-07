Fanoušci dali za zpackaný koncert tisíce. Produkce nabídla „kompenzaci“ za pár stovek

Jedním z rozčilených diváků je Pavel Směták z Přerova, který se hned od začátku pere za reklamaci koncertu. Pavel je navíc zvukař, a tak odhaduje, co se při koncertování mohlo asi tak stát.

„Úplně první, co jsme slyšeli, byla reklama. Už v ní bylo zřetelné praskání. Od první písničky bylo jasné, že to není v pořádku. Byla hrozná a praskání zesilovalo, později už pískali a hučeli lidi, po osmé písni ukončili produkci. Myslím, že ani pro Laru to nebylo dobré, když viděla, jak z koncertu odcházejí lidi. Pak byla pauza, nikdo nevěděl, jak dlouhá, po třech dalších písničkách to ukončila úplně,“ popsal celou záležitost Pavel.

Turné slibovalo jedinečný zvuk

Pavel poslal české produkci JVS Group reklamaci. Nepálí ho délka koncertu, který měl být údajně kratší než ten, který si diváci mohli vychutnat o den později (měl mít 20 písní), ale kvalita. Pavlova vstupenka stála 2600 korun.

Zvukař pro Blesk Zprávy také odhadl, co se asi tak mohlo stát. „Myslím, že to bylo o digitální komunikaci mezi pultem a zesilovačem. Něco dělali se zesilovačem, restartovali mix a poslední tři písničky ušly. Pak se omluvila, že vznikly potíže, nic nepřidala, zdála se mi naštvaná,“ popsal závěr koncertu Pavel a dodal:

„Kdosi z diváků se potom bavil s uvaděčkami v kongresovém centru, a ty říkaly, že takové fiasko nepamatují.“

Lara Fabian měla v pražském kongresovém centru dva koncerty. Ten první, 13. 6., skončil velkým fiaskem, o den později už mělo být všechno v pořádku. Lara v Praze koncertovala v rámci světového turné s názvem „Camouflage.“ Reklamy lákaly na nové písně i jedinečný zvuk.

Česká produkce: Vše je v pořádku

Podle další návštěvnice koncertu Lenky Kubínové se k účastníkům koncertu česká produkce zachovala velmi arogantně. „První odpověď byla nabídka vstupenek zdarma na Mumie světa v hodnotě cca 200 korun, což jsem odmítla jako neadekvátní náhradu a řešení reklamace. Reklamace se týkala špatné kvality ozvučení, ale oni stále argumentují tím, že koncert proběhl v plné délce, což také neproběhl. Zkrátili celý koncert a nezazněly ani největší hity,“ uvádí Lenka. Za dvě vstupenky přitom zaplatila čtyři a půl tisíce korun.

Blesk Zprávám se ozvala také Dana Pravňanská, která je už v důchodu. Její vstupenka stála 3 tisíce korun. Na koncert jela až z Ostravy, ani jí nepřipadá kompenzace v podobě vstupenek na „mumie“ adekvátní. Utratila by totiž další velké peníze za dopravu do Prahy. Lidé nespokojeni s koncertem se shlukují ve facebookové skupině, kde jich je minimálně 40.

Podle produkční společnosti JVS Group je všechno v pořádku. „Měli jsme 2 koncerty, koncert 14. 6. byl v pořádku, při koncertu 13. 6. nastal problém na zvuku Lary, která s sebou měla vlastní techniku. Došlo k praskání, ze začátku vypadalo, že je součástí produkce, po čtvrté nebo páté písni byl koncert přerušen asi na 25 minut. Bylo potřeba vypnout a nahodit zvukový aparát. Potom Lara pokračovala v koncertu, jediné, co neudělala, bylo, že nepřidala písničku,“ uvedla mluvčí společnosti Květa Havelková.

Podle mluvčí tedy jediné, s čím lidé mohli být nespokojeni, bylo drobné praskání a konec koncertu bez přídavku, což prý bylo způsobené celkovou atmosférou. „Lara se sama na pódiu neslyšela, neměla to v odposleších. Pro lidi to vypadalo, že je to součástí produkce. Trvalo, než se nám podařilo Laru informovat na pódiu,“ popsala Havelková.

Havelková dále pro Blesk Zprávy tvrdila, že lidem, kteří se ozvali, nabídli vstupenku na následující den, což nikdo z účastníků nepotvrdil. Těm, kteří se ozvali později, potom promotéři kompenzovali koncert mumiemi. O neproplacení vstupenek prý rozhodla produkce Lary, Havelková však nic takového nemá písemně. K celé záležitosti v současné době připravuje tiskovou zprávu. Lidem vzkázala, že pokud jsou nespokojení, tak se mohou hájit dostupnými prostředky této země.

Fanoušci se scházejí ve skupině Lara 2018.