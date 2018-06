Čechům se nechce stěhovat za prací. Stát nabízí 50 tisíc, žádali o ně jogín i školnice

Dáme vám 50 tisíc korun na ruku, pokud se odstěhujete za prací. Tato nabídka státu, která by měla řešit třeba chybějící pracovníky v určitých lokalitách, si mezi Čechy zatím nenašla mnoho příznivců. Od podzimu 2016, kdy byl příspěvek nabízen, o něj zažádalo „jen“ 306 zájemců. Podle expertů je nyní kvůli nízké nezaměstnanosti ochota stěhování nebo dojíždění na historickém minimu.

Češi se za prací stěhovat příliš nechtějí, ani když jim za to někdo nabízí peníze na ruku. Za poslední rok o příspěvek 50 tisíc korun požádalo 191 lidí. Celkem to od podzimu 2016, kdy se peníze začaly vyplácet, to bylo 306. Úředníci příspěvek schválili v necelé polovině případů.

Lidé se stěhují i 300 kilometrů

Nejvíce zájemců bylo na severu Moravy, na Olomoucku a ve Zlínském kraji. „Vzdálenosti přestěhování se liší, v některých případech dosahují i 300 kilometrů. Mezi žadateli se objevují například administrativní pracovníci, řidič, projektant, učitelé, fotograf, lékař, inspektor, trenér, operátor call centra, školnice či lektor jógy,“ uvedla Kateřina Beránková, mluvčí úřadu práce. Právě ten příspěvek vyplácí.

„Mobilita Čechů je tradičně ve srovnání se západní Evropou nižší. A i když by s příchodem mladších generací na pracovní trh měla spíše růst, v souvislosti s dobrými příležitostmi nabízenými napříč celou republikou naopak klesá,“ uvedla Jitka Součková z personální agentury Grafton Recruitment. Podle ní se mladší lidé ochotněji stěhují pouze do větších měst, hlavně pak do Prahy.

Podle loňského průzkumu této společnosti by až dvě třetiny Čechů k přestěhování za prací nepřiměla ani velmi lákavá pozice nebo lepší plat. Za poslední dva roky stoupl počet těchto lidí o deset procent. Přibližně 4 z 10 Čechů by případně zvažovali práci v zahraničí, a to hlavně kvůli možnosti více si vydělat.

Cestovat? Zájem Čechů je na minimu

O něco větší zájem mají lidé o příspěvek na dojíždění, o který dodneška zažádalo přes 7 300 lidí. Jeho výše se liší podle vzdálenosti, kterou pracovník do práce dojíždí, nad 50 kilometrů je to až 3500 korun. Nejčastěji lidé cestují 10 až 25 kilometrů, ale třeba muž z Karlovarska, který pracuje jako vedoucí autobusové dopravy, dostal plný příspěvek, protože do práce dojíždí 255 kilometrů.

„Jak se snižuje nezaměstnanost a zvyšuje počet volných pracovních míst, ochota lidí cestovat za prací se rapidně snižuje. Češi obecně neradi cestují za prací daleko, ale teď je jejich ochota na historickém minimu. Nezmění na tom nic ani příspěvky úřadu práce,“ řekla v rozhovoru Součková. Podle ní by na 60minutové dojíždění do práce kývli jen v případě, že by měli alespoň o pětinu vyšší plat než doposud.

V Česku je momentálně nezaměstnanost na úrovní 3 procent, což je výrazně méně než v předchozích letech. V evidenci úřadu práce je 229 tisíc lidí, zároveň je ale na trhu práce více než 283 tisíc volných pracovních míst.