Soňa našla na salámu z Kauflandu hmyzí vajíčka. Řetězec jí dal dvě stovky

„Ráda bych varovala spotřebitele, ať si dávají na zakoupené salámy pozor, u nás nově zakoupený salám v Kauflandu v Novém Jičíně byl plný larev nebo vajíček. Zboží bylo originálně zabalené z prodejny a to ve dvou papírových obalech, ihned po nákupu vložen do lednice,“ popsala Soňa a dodala: „Stoprocentně nám to takto museli zabalit v Kauflandu.“

Soňa Kučerová si v Kauflandu koupila pár deka salámu, když ho přinesla domu a rozbalila, tak následoval šok. | Soňa Kučerová

Kaufland však jakékoli pochybení popírá. „Stížnost zákaznice jsme obdrželi na naše zákaznické oddělení 6. 6. 2018 s tím, že salám údajně zakoupila v pondělí 4.6.2018. Účtenku ani váženku již k dispozici neměla,“ popsala pro Blesk Zprávy mluvčí řetězce Renata Maierl.

Kaufland ženu odškodnil

Na základě principu vstřícnosti zákaznické oddělení se Soňou stížnost ihned vyřešilo k její spokojenosti.

Bitka v ústeckém Kauflandu: Zloděje tu zaklekli tři muži, ženu vyprovodili fackami

„Pulty v dané prodejně byly řádně zkontrolovány a nebylo zjištěno žádné pochybení. K dnešnímu dni nemáme hlášeny ani žádné obdobné stížnosti z této prodejny,“ brání se Kaufland. Mluvčí podotkla, že ve všech prodejnách jsou dodržována velmi přísná hygienická pravidla HACCP.

Pod příspěvkem se rozjela diskuse | facebook

„Tato situace nás velmi mrzí, ale nejsme schopni posoudit, jakým způsobem bylo se zakoupeným produktem nakládáno po jeho nákupu,“ dodala Maierl. Soňa spolu s omluvou obdržela 200 korun na další nákup u společnosti. Soně se příliš nelíbí tvrzení, že by vše mělo být v pořádku, protože se na základě fotografií, které uveřejnila na sociální síti Facebook, ozvala řada zaměstnanců Kauflandu, kteří tvrdili, že je to podstatný prohřešek, který by měla řešit hygiena.

Kaufland měl problémy

Není to první problém, s kterým se řetězec v poslední době potkal. Například koncem března musel kvůli technickým problémům na několik hodin uzavřít 24 prodejen. V dubnu si pak zákazníci stěžovali na fronty a chybějící zboží.

Kaufland naštval zákazníky. Část obchodů zavřel, jindy byly fronty až „od masa“

Stížností je na Facebooku společnosti víc než dost. Třeba uživatel Pavel napsal: „Praha 8, to prostě nejde. Na co 18 pokladen? A regály, jako by měla být válka nebo reforma? Pivo a limo není, no jo ono je 30 nad nulou. Kdo by to byl čekal. Je mi to líto, ale nákupní zážitek si zase nějakou dobu odpustím.“

„Zboží v akci není, hodinové fronty k pokladnám. již nikdy více,“ píše na adresu řetězce zákaznice Marie.