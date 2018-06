Dělník (30) si limonádami za 420 tisíc zničil zuby. Škodí i saláty a voda s citronem

Cukry a kyseliny - to je pro naše zuby vražedná kombinace. Mnoho lidí to ví, přesto slazené nápoje a džusy patří na náš stůl a běžně je dáváme dětem i do školy. Nicméně zuby mohou ničit i potraviny a nápoje, které spadají pod zdravou výživu. Zubní ordinace tak podle docentky Bartoňové plní mladí lidé, kterým se zuby doslova rozpadají. Sama vzpomíná na muže, který měl od sladkých napojů tak zničený chrup, že ho rekonstrukce vyšla na 80 tisíc.

„Nejzhoubnější na tvrdé zubní tkáně je nápoj, který obsahuje cukry a kyseliny. Není správné, když maminky vymačkávají dětem čerstvé ovoce, dělají džusy a třeba jim je přislazují cukrem nebo medem. Tohle rozhodně dítěti a jeho zubům neprospívá,“ varuje Marie Bartoňová, vedoucí lékařka v Medicon Stoma.

Je důležité si uvědomit, že nebezpečné jsou v určité míře veškeré slazené nápoje, jelikož cukr reaguje s bakteriemi zubního plaku a produkuje škodlivé kyseliny, které mohou způsobit rozklad zubní skloviny. Podle odborníků nezáleží na množství, ale na četnosti užívání slazených nápojů a sladkostí.

„Vždy říkám pacientům, ať si čtou na nápojích to nejdrobnější písmo, jakmile tam najdou ve větší míře cukry a kyseliny, tak není vhodné tento nápoj pít dlouhodobě,“ dodává stomatoložka s tím, že zuby vám skutečně může zkazit i to, že denně pijete nápoje z čerstvě vymačkaného ovoce.

Kupované ledové čaje jsou předražené chemické koktejly, varují odborníci

Prospívá tělu, neprospívá zubům

Podle odbornice mívají poškozené zuby ve větší míře hlavně mladí lidé. „Dívky, které se snaží udržet si linii, konzumují větší množství salátů, dělají si různé octové dresingy, zahánějí hlad kyselými okurkami a co je módní a údajně velmi prospěšné - voda s citronem. U takových konzumentů nacházíme také dost těžká poškození zubní skloviny. To, co prospívá našemu tělu, nemusí být prospěšné pro naše zuby,“ řekla Blesk Zprávy Bartoňová.

Co všechno ohrožuje naše zuby a jaké to má následky? Nedokážete si odpustit svůj oblíbený slazený nápoj? Poslechněte si, čím můžete poškození zubů oddálit:

Video Jak sladké nápoje škodí našim zubům? Odpovídá docentka Marie Bartoňová

„Propité“ zuby stály 420 tisíc

Stomatoložka vzpomíná na případ třicetiletého muže, který pracoval deset let v horkém provozu a denně pil pět litrů tekutin. Bohužel pil slazené nápoje s velkým množstvím cukru a kyseliny.

„Jeho zuby byly v takovém stavu, že komplexní ošetření a rekonstrukce zubních oblouků by vyšla okolo osmdesáti tisíc korun.“ řekla Bartoňová. Lékaři se pak pustili do počítání, kolik ho vlastně stály nápoje za těch deset let a vyšla jim neuvěřitelná suma - 420 tisíc korun.

Celý případ popisuje Marie Bartoňová v rozhovoru:

Video Mladému muži zničilo pití sladkých nápojů zuby.