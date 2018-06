Máca (42) ochrnul při porodu, nemůže ani pořádně mluvit. Na asistenta nemá peníze

Marcel Dufek, kterému všichni říkají Máca, získal své postižení v důsledku zpackaného porodu - je kvadruplegik. Celoživotní optimista potřebuje odborného asistenta, nemá na něj ale peníze. Bydlí samostatně, jeho maminka už je seniorka, a tak se o něho nemůže stara 24 hodin denně, což by muž ani nechtěl. Iniciativa „Hnutí Mácou“ mu tak shání lidi, kteří by byli ochotni posílat sto korun měsíčně. Veškerý jeho provoz vyjde každý měsíc asi na 80 tisíc korun. Máca si navíc nemůže přivydělávat, sám neudělá ani krok a vada řeči mu ztěžuje i mluvení.

Máca (42) přišel na svět v 70. letech za podivných okolností, které jej poznamenaly na celý život. Muž se nehýbe a potřebuje 24hodinovou výpomoc. Mozek má však v pořádku.

„Je to vinou zanedbaného porodu. Narodil se v Pelhřimově. Ten den, kdy přicházel na svět, tak neměl v nemocnici službu porodník, ale ušní lékař, který nevěřil mámě, že opravdu rodí. Máca se narodil s tímto poškozením mozku. Celé těhotenství jinak bylo v naprostém pořádku,“ uvedla pro Blesk Zprávy Jana Michlanová (44), která Mácovi pomáhá. Rodina nebyla za zpackaný porod nikdy odškodněná. Michlanová tvrdí, že je to jedna z věcí, která Mácu velmi mrzí.

V době, kdy se Máca narodil, navíc bylo jeho mámě doporučeno, aby dítě nechala v porodnici. Neudělala to, rozhodla se bojovat, a tak jí tehdejší režim začal házet klacky pod nohy. Například sice dostala byt, ale až v sedmém patře paneláku. A výtah býval porouchaný, takže musela nemohoucí dítě tahat po schodech.

Oslovil ředitele „Jedličkárny“

„Celé dětství strávil na sídlišti Dědina v Praze, jinde nebyl. Maminka pracovala ve školce jako pomocná síla a tam ho brala s sebou, takže v podstatě byl jediný integrovaný postižený v republice. Sám říká, že celé dětství bylo hrozně fajn a že mu děti pomáhaly, když tam byl pořád zaparkován. Jenže když děti, se kterými tam vyrostl, později začaly do školky vodit svoje děti, věděl, že je to v háji, že on tam nikdy své dítě nepovede a že chce vypadnout,“ vysvětlila Michnová.

Osamostatnil se sám od sebe. Kolem zahrady, která náležela školce, kde jeho maminka pracovala, totiž chodíval ředitel Jedličkova ústavu. Máca ho sám oslovil, a dostal se tak mezi další lidi s handicapem.

Máca aktuálně potřebuje, aby měl k ruce asistenta, nemá ale dost peněz. Na jeho „provoz“ je zapotřebí přibližně 80 tisíc měsíčně. Má sice přátele, jako je právě Jana Michnová, kteří se snaží dělat různé podpůrné akce, jako jsou třeba charitativní koncerty. Se sháněním grantů nebo nadací ale nikdo nemá zkušenosti. Finance se tedy shánějí nesnadno.

Hledají se sponzoři

„Máca bydlí samostatně u kamaráda, a to už 8 let. Co nejvíc potřebuje, jsou asistenti. Ty momentálně má, je to mladý pár, ale pracují asi za 40 korun na hodinu. Na profesionálního asistenta nejsou peníze,“ popsala Michnová.

Máca za ubytování platí 6 tisíc, za stacionář 12 tisíc, k tomu je potřeba připočítat výdaje za jídlo a za asistenci. Když se do toho započítají náklady na jídlo a asistence, dostaneme se na minimálně padesát tisíc korun, což je velká částka i bez profi asistenta. To peníze z invalidního důchodu nepokryjí, muž si navíc nemá jak přivydělávat, nehýbe se a velmi špatně mluví. Asistenta potřebuje na 16 hodin denně a to od páté odpolední do deváté ranní. Zbytek dne tráví právě ve stacionáři. O víkendech potom na od páteční páté odpolední do pondělní deváté ranní.

Michnová zdůraznila snahu o to, aby se pro Mácu podařilo získat sponzory. Tedy lidi, kteří by mu každý měsíc posílali trvalým příkazem 100 korun. Dohromady by jich mělo být 800, aby měl potřebných 80 tisíc a mohl si dovolit profesionálního asistenta.

Muž, který je celoživotní optimista a „srandista“, navíc s postupujícím věkem „morousovatí“, v důsledku nemoci totiž trpí značnými bolestmi. Aby se asistenti mohli o Mácu dobře starat a střídali se u něj, mělo by jich být tak šest až osm.