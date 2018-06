Vydavatel platebních karet Visa se v pátek v Evropě potýkal s výpadkem plateb. Klienti dostávali při pokusu o placení zprávy, že peníze nelze odesílat, ani přijímat. „Problém s Visou je peklo. Lidé stojí ve frontách, snaží se zaplatit kartou a jsou stále více naštvanější, když zjistí, že to nejde, napsal jeden nespokojený klient na Twitteru. „Problém Visy zavinil chaos. Stojím u nejdelší fronty u bankomatu,“ píše další žena.

„Měl jsem ve vozíku zboží za 240 liber (asi 7000 Kč), ale karta nefungovala. Zkoušel jsem to několikrát, pak s jinou kartou, ale bezvýsledně. Musel jsem domů s prázdnou,“ postěžoval si na webu BBC Jay Curtis ze Swansea ve Walesu.

„Byla jsem na týdenním nákupu v Aldi, bez hotovosti, jen s kartou. Muž, který stál ve frontě za mnou, mi půjčil 100 liber, které jsem mu převedla na bankovní účet, zatímco jsme čekali na placení,“ popsala na Twitteru Jessica Hammondová, jak v hypermarketu narazila na dobrého člověka, který ji poskytl pomoc v nouzi.

Výpadek podle AFP také ochladil atmosféru pátečního večera v britské metropoli: poloprázdno bylo v jindy zcela plné londýnské hospodě, kde se tentokráte u baru skvěl nápis „jen v hotovosti“.

Objevily se i hlasy, které si z celé situace dělaly legraci: „Šla jsem si koupit rybu a hranolky a nemohla jsem zaplatit. Balím si batoh a připravuji se na konec světa. Jděte na sever... pokud dostanete tuto zprávu, existují další přeživší.“ Některé reakce odkazovaly na cenami ověnčený seriál Příběh služebnice, dystopický příběh o pádu Ameriky, kdy vše začalo zákazem ženám platit kartou.

Visa problems are causing chaos. Got to the front of the longest cash machine queue ever only for it to run out of money 😂 pic.twitter.com/UJpBmZZVu6