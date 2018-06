Hřensko se „oklepalo“ z ničivých povodní. Celá obec už je opravená

Poničená hasičská zbrojnice, budova obecního úřadu, čistička odpadních vod, veřejné osvětlení a řada dalšího. Zatímco po povodních v roce 2002 dostávaly zasažené obce stoprocentní dotace, po velké vodě v roce 2013 se na obnově musely podílet i z vlastních zdrojů. Spoluúčast byla 10 či 20 procent. Obec si proto musela vzít úvěr, aby mohla dotace vůbec čerpat. „Povodně byly devastující, ale dá se říct, že dnes už máme všechno opraveno. Díky dotacím se nám to povedlo uvést do původního stavu,“ uvedl Pánek.

Vyhlídkové galerie získaly novou tvář

Velká voda tehdy zdevastovala soutěsky u řeky Kamenice. Jedinečná lokalita přináší peníze obci i místním podnikatelům. „Strhlo to oba jezy, museli jsme je znovu vybudovat, vybudovala se nová opěrná zeď, srub včetně nového klozetu a nového elektrického vedení na Meznou,“ doplnil Pánek. Do jejich oprav a dalšího rozvoje šly desítky milionů korun. Následovaly nové pokladny, v havarijním stavu byly mosty. Jejich oprava stála další dva miliony.

Po novém úložišti lodí a zastřešení ohniště následovaly zatím poslední opravy. Zcela novou tvář získaly za 1,3 milionu vyhlídkové galerie pro turisty. Obec je slavnostně otevřela na konci března. Soutěsky navštěvuje rok od roku víc lidí. Loni jich i přes omezení při stavbě přišlo 303 000. Čísla z letošního roku napovídají, že i letos by mohl padnout rekord.

Kvůli velké vodě neodešel ani jeden podnikatel

Navzdory tomu, že obec se nepotýká jen s velkými povodněmi na Labi, ale i s těmi bleskovými, které často po přívalových deštích přicházejí po Kamenici, neodešel ze Hřenska jediný podnikatel.

„Vždy se po povodních zmátořili. Mají ale potíže s pojišťovnami, které jim nechtějí majetek pojišťovat. Ale ani jeden neskončil. Vždycky, když to opraví, je to ještě v lepším stavu, než to bylo předtím,“ uvedl Pánek. Veškerý majetek má pojištěný i obec, i když pojišťovnu hledala dlouho. A Hřensko neopouštějí ani další obyvatelé. „Naopak, v poslední době je to spíš tak, že se k nám lidi hlásí. Třeba lidé, kteří svoji chatu dali do stavu, že v ní mohou bydlet celoročně,“ řekl starosta.

Proti velké vodě je Hřensko dál bezbranné

Z jakéhokoli většího deště ale mají místní obavy. Hřensko je proti velké vodě stále bezbranné. I když se v minulosti mluvilo o některých variantách protipovodňové ochrany, byla by tak drahá, že by se nevyplatila. „Bojíme se toho, až všechna města podél Labe udělají ty bariéry, protipovodňové zóny, všechno se požene do Hřenska a nás to tady zaplaví. A možná i tak devastujícím způsobem, že už by se z toho lidé nevzpamatovali,“ dodal Pánek.

Povodně v Ústeckém kraji napáchaly v roce 2013 škody za zhruba 3,5 miliardy korun. Velká voda zasáhla především Litoměřicko, Ústecko a Děčínsko.