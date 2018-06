Přiznání šéfky "šarlatánů": Půlmilionovou dotaci z EU jsme dostali

Strašení rakovinou, odmítání chemoterapie, »léčba« metastáz sexem s milencem... Tak podle šokujícího dokumentu České televize Infiltrace: Obchod se zdravím pracují terapeuti pražského institutu AKTIP. Zařízení je u Městského soudu v Praze zapsáno jako společnost Progressive consulting v.o.s.

Blesku se podle účetní závěrky podařilo zjistit, že v roce 2014 čerpala dotaci Evropské unie ve výši 473 tisíc. Zakladatelka a odborná garantka AKTIP psychiatrička Jarmila Klímová, která je v rejstříku uvedena jako společník, to ale minulý čtvrtek popřela. „My?! My jsme v životě žádné dotace nečerpali. My jsme nikdy nejeli na žádný jiný peníze než vlastní zdroje. Nikdy!“ řekla Blesku a potvrdila, že firmu vlastní s manželem Ondřejem Klímou.

„Skřípli“ jsme šarlatány: Zneužívají cizí strach z rakoviny, sami se bojí

Školící aktivity?

Po zveřejnění článku o penězích z EU v Blesku najednou otočila. „My jsme byli přizváni jako subdodavatelé k zakázce jiné společnosti, která získala dotace. To byla nějaká manažerská školení. To vůbec nesouvisí s naší terapeutickou činností. Vůbec. To je naprosto samostatné,“ uvedla teď Klímová.

Manipulace

Pro nemocné a zoufalé lidi bývá terapie v institutu AKTIP často poslední nadějí. Kromě konzultací u terapeutů ale absolvují právě i školení... Zúčastnila se jich i figurantka České televize herečka Ivana Lokajová (46), která přišla do institutu s chronickou únavou, a praktiky šamanů natáčela skrytou kamerou. „Byla jsem tam třináctkrát a ještě absolvovala dvě víkendová školení. Na nich jsem měla opravdu nepříjemný zážitek, tam se rozebíralo, že člověk může za nemoci svých dětí. Když vám to někdo říká šest hodin, říká to přesvědčivě a má argumenty, začala jsem opravdu přemýšlet, jestli jsem dětem neublížila. Je to velká manipulace,“ popsala Lokajová školení, která se jí dostala od společnosti Progressive consulting v.o.s. pod hlavičkou AKTIP.

Obchodní společnost má povinnost dodat rejstříkovému soudu účetní závěrku nejpozději do konce následujícího roku. Od Progressive consulting v.o.s. je u něj jako poslední k nahlédnutí ta z roku 2014.

