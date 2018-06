Britové s novičokem hráli divadlo, tvrdí Čech. U Skripalové má pochybnosti

Novičoku se v Česku mohlo vyrábět víc než mikroskopické množství. Zmínil to český expert na chemické zbraně Ladislav Středa, který stál i u přijetí Úmluvy o zákazu chemických zbraní v ČR, v rozhovoru pro sobotní deník Právo. Pro skutečně účinné testování bojových látek je podle něj třeba mít k dispozici do 100 gramů jedu. Řekl také, co vyčetl z fotografie Julie Skripalové, která po otravě mluvila s novináři.