Lobbisté a expolitici se vrhli na byznys se stařeckou demencí

V Česku stále přibývá lidí se stařeckou demencí. Nyní jich je okolo 160 tisíc, do dvaceti let by se měl počet zdvojnásobit. Do péče o nemocné se vrhli expolitici a lobbisté, kteří chtějí v budoucnu postavit specializovaná centra. Informovala o tom Mladá fronta Dnes.