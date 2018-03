„Bezohledný lékař i nemocnice.“ Případ Honzíka z Ústí varuje, míní expertka

Co si nemocnice mohou k rodičům v Česku ještě dovolit? I takové diskuse vyvolává případ matky Honzíka, která u něj chtěla být v ústecké nemocnici i na JIPu a na kterou lékař zavolali policii. Zákon přitom hovoří poměrně jednoznačně a klade důraz na kontakt dítěte a rodiče. Existují sice výjimky, ale podle Nely Faltusové z Ligy lidských práv je lékaři někdy zneužívají. „Rodiče by měli vyžadovat, aby lékař důkladně vysvětlil, v čem spatřuje jejich přítomnost jako ohrožující,“ řekla odbornice pro Blesk Zprávy.

Maminka Jaroslava (29) má za sebou nepříjemný zážitek z oddělení JIP ústecké nemocnice, kde její pětitýdenní Honzík předtím se zápalem plic ležel. V pátek chtěla u dítěte zůstat přes noc, ale lékař jí to nedovolil. V sobotu se již ale poslat domů nenechala a zavolala na místo svou kamarádku, dulu Petru Langovou. Když nechtěly po skončení návštěvních hodin odejít, přivolal na ně policii. Ta se ovšem postavila na stranu matky a u dítěte ji nechala, protože nezjistila žádné protiprávní jednání.

Expertka z Ligy lidských práv má stejný názor. „Právo dítěte na přítomnost rodiče je ústavně zaručeným právem a vnitřní řád by tedy toto právo narušovat neměl,“ řekla pro Blesk Zprávy Nela Faltusová, která vede poradnu Férová nemocnice. Podle ní je vnitřní řád nemocnice zákonům podřazen a nesmí s nimi být v rozporu.

„Lékaři výjimky zneužívají“

Právo rodičů může být omezeno pouze tehdy, pokud by byl ohrožen léčebný proces nebo pokud by bylo v rozporu s vnitřním řádem nemocnice. „Lékaři této výjimky bohužel často zneužívají a rodiče by tak měli vyžadovat, aby jim lékař důkladně vysvětlil, v čem spatřuje jejich přítomnost jako ohrožující,“ je přesvědčena Faltusová.

Konec hádek na JIP: Honzík s maminkou, na kterou volali policii, je už na běžném pokoji

Nemocnice se bránila tím, že by přítomnost matky u dítěte přes noc komplikovala provoz oddělení a léčbu ostatních pacientů. Argumentovala přitom také hygienicko-epidemiologickým důvody.

Video Drama v Ústí: Doktor zavolal na matku policii! Chtěla být s nemocným synem - Facebook/Petra Langová 1080p 720p 360p REKLAMA

Nemocnice by měla mít uzpůsobené prostory

Právnička však takové argumenty odmítá. „Tvrzení ústecké nemocnice o tom, že matka narušila poskytnutí zdravotních služeb, považuji za hypotetickou záminku. Je chybou nemocnice, že nedisponuje prostorami uzpůsobenými pro pobyt matky a jejího dítěte. V tomto konkrétním případě byla situace vyhrocená zejména kvůli zcela bezohlednému jednání lékaře,“ zmínila Faltusová s tím, že ze zákona vyplývá povinnost lékaře jednat s pacienty s úctou. „Což se v tomto případě nestalo,“ dodává.

„Lékaři se často ohrazují tím, že přítomnost rodiče při zákroku nesplňuje hygienické požadavky. To je ale nesmysl. Rodič může hygienickým opatřením dostát zcela jednoduše, například tím, že si pořídí oblek, který používá zdravotnický personál,“ říká Nela Faltusová.

„Je fanatička, pije placentu.“ Případ matky Honzíka z Ústí rozdělil Česko

Rodiče by podle ní v takových případech měli vyžadovat, aby jim lékaři důsledně vysvětlili, v čem spatřují komplikace při přítomnosti rodiče během zákroku a své odůvodnění zaznamenali do zdravotnické dokumentace. Totéž platí pro případy, kdy se lékaři v nemocnicích snaží prosadit léčebný postup a nerespektují povinnost získat od rodičů nezletilého dítěte informovaný souhlas.

Video Dohra skandálu v ústecké nemocnici: Primář napadl kamarádku matky nemocného dítěte - FTV Prima 360p REKLAMA

Na co také rodiče u lékaře mají právo?

Jak řešit neshodu lékaře a dítěte ohledně léčby?

Nejlepší zájem dítěte i v léčení je schopen nejlépe zhodnotit rodič a proto český zákon ponechává rozhodování o takových otázkách na rodičích. Lékař může sám zakročit v případě, kdy je bezprostředně ohrožen život nebo zdraví dítěte

Co když se rodiče nemohou dohodnout?

Pokud se rodiče nemohou dohodnout, může se lékař poté, co využije možnosti komunikace s oběma rodiči, obrátit na orgán sociálně-právní ochrany dětí. Tento jedná v zájmu dítěte a případně podá návrh na soud, který nezletilému pacientovi ustanoví opatrovníka. A opatrovník pak rozhodne o dalším postupu léčby. V případě neodkladného zákroku, který by zachránil život či zdraví dítětě, je lékař rovněž oprávněn jednat i bez souhlasu rodičů.

Na matku lékař zavolal policii: Narušovala chod nemocnice, hájí doktora ředitel

Může si nezletilé dítě rozhodnout samo o léčbě?

Nezletilý pacient může rozhodovat o svém zdravotním stavu, a jediným omezením je rozumová vyspělost. Dítě tak může souhlasit s těmi zákroky, kterým je při své rozumové vyspělosti schopen porozumět a u kterých chápe jejich možné následky.

Kdy pobyt rodiče v nemocnici hradí pojišťovna?

Pobyt je hrazen ze zdravotního pojištění, pokud lékař rozhodne o přijetí rodiče jako „průvodce dítěte“ v nemocnici. Rodič je v tomto případě uznán práce neschopným. Na základě tohoto rozhodnutí je rodič spolu s dítětem hospitalizován. Nemusí se ale vždy jednat pouze o rodiče. Jako průvodce může být přijata třeba i babička nebo jiný příbuzný.

Zdroj: Férová nemocnice