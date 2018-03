Štěstí nejkrásnějšího kriminálníka: Jeho miliardářka je těhotná!

Bývalý vězeň Jeremy se od roku 2014 proslavil jako nejvíc sexy kriminálník na světě. Nastartoval úspěšnou modelingovou kariéru. Z cely se přesunul do luxusu. Získal si sta tisíce ženských srdcí na světě. A z nich si vybral miliardářskou dědičku. I přes značný profesní pokrok rodiče Chloe s dcerou její sympatie nesdílí.

Rodiče se snaží, seč jim síly stačí

Rodiče dívky Filip a Tina se vztahem od počátku nesouhlasili. Postupem času však zjistili, že lásce mezi jejich dcerou a bývalým kriminálníkem zřejmě nedokážou zabránit. Nyní server USmagazine.com uvedl, že Chloe s Jeremym čekají dítě. Informaci mají potvrzenou z několika zdrojů.

Jeremy má již jedno dítě z předchozího manželství. Jeho bývalá manželka Melissa Meeksová byla z nového vztahu svého tehdejšího manžela zdrcena. Podle informací, které přinesl TMZ.com, se Jeremy rozhodl posílat své manželce na výchovu syna každý měsíc 1000 dolarů (21 tisíc korun).



Z vězení na přehlídková mola

Jeremy měl po svém propuštění z vězení několik měsíců velký problém a alkoholem. Tomu už je údajně konec. Na svém Twitteru to potvrdil on sám i Chloe. Románek s Chloe praskl v červnu loňského roku. Páreček byl vyfocen na jachtě a bylo zřetelné, jak se k sobě mají. Oba se do sebe zamilovali údajně v květnu na přehlídce módního návrháře Phillipa Pleina.

Meeks byl v roce 2015 odsouzen do vězení za ilegální držení zbraně a další přečiny, jako krádeže a přepadení.