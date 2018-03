Záchranáři i kvůli nízkým platům berou „vedlejšáky“. Přidáme, ujišťuje ministerstvo

Petr (36) se rozhodl pracovat u záchranky, protože chtěl pomáhat lidem. Jeho práce ho baví, podle svých slov v ní má pořád nějaké nesplněné cíle, ale trápí ho nízký plat. Kvůli tomu už za 11 let své praxe vystřídal několik vedlejších prací.

„Dříve jsem jezdil na dohodu u záchranky sousedního kraje, pak jsem měl práci na živnost, ale to jsem zrušil, nyní zvažuji práci na vedlejšák v soukromém sektoru zdravotnictví,“ svěřil se pro Blesk Zprávy Petr. Druhou práci si vždy plánoval do svého volna či během dovolené.

„V průměru se pohybuji kolem 27 tisíc čistého za denní, noční, víkendy, svátky. Z každé výplaty mi odejde 21 tisíc v platbách na hypotéku, energie, pojištění,“ říká Petr.

Petr: Nevím, jak budu v 60 letech zvládat 10 výjezdů za noc

„V posledních letech nám byl navýšen základní plat, v příštím roce by mělo být ještě jedno navýšení. Nemyslím si, že to pomůže, protože to jsou takové drobné, zejména ve srovnání s mými přáteli, kteří slouží za hranicemi a platově jsou úplně někde jinde,“ popisuje podmínky záchranářů Petr.

Podle něj dělají záchranáři vysoce specializovanou práci s velkou odpovědností i velkým rizikem, která by měla být adekvátně ohodnocena. „Měli bychom, jakožto členové Integrovaného záchranného systému, mít výsluhu, protože si nedovedu představit, že v 60 letech budu zvládat 10 výjezdů za noc nebo tahat horolezce z kopců,“ říká záchranář. Strach z únavy zatím nemá, ale bojí se právě přibývajících let.





Vedlejšák kvůli odreagování?

Petr není ojedinělý případ. Marie (30) pracuje u záchranky pět let a vedle toho má vlastní živnost. „Každá koruna je dobrá, vedlejší práce je pro mě relax,“ říká žena, kterou práce záchranáře lákala už od puberty. „Na mé práci mi ale vadí, že jsme nedostatečně finančně ohodnoceni, a stoupající agrese pacientů,“ přiznává Marie.

Pavlína (25) je u záchranky teprve dva roky. Žije v podnájmu, šetří na auto a jak sama říká, „nemůže si moc vyskakovat“. „Kromě tohoto zaměstnání dělám ve firmě, která se zaměřuje na sekundární transporty pacientů mezi nemocnicemi,“ řekla Pavlína a dodala: „Přivýdělek je samozřejmě příjemný, popovídám si s pacienty a odreaguji se. Záchranářský plat mám podle tabulek, ale někdy jsou rozdíly ve výplatě dost markantní.“

Pavlína: Stát by si nás měl více hýčkat

Pavlína uvažovala o tom, že půjde pracovat do Německa, kde jsou podle ní lepší pracovní podmínky. Nicméně zatím si tady pochvaluje dobrý pracovní kolektiv a změnu nechce, ale myslí si, že jednou přijde.

Podle ní by si měl stát záchranáře více hýčkat. „A také by měl stát nastavit jasná pravidla, kdy jsou výjezdy indikovány a kdy ne. Když mám deset výjezdů a z toho většinu z nich jen nachlazení a ještě jsou pacienti uražení, že musí čekat na ambulanci, mám někdy chuť s tím praštit. Ale pak přijde výjezd, kdy člověku zachráníme život, a to za to stojí,“ uzavírá Pavlína.