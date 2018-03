Z vepřína v Letech, kde bude památník utrpení Romů, odvezli poslední prasata

Ve 13 halách bylo původně asi 13 000 prasat, firma zvířata postupně odvezla na jatka masokombinátů v Písku, Plané nad Lužnicí a Příbrami. „Je to den, kdy se po hodně letech vyprazdňuje areál z důvodů ne ekonomických: někdy se musí zavřít areál, že jsou k tomu ekonomické důvody, tady nebyly kvůli výrobě. Je to pro firmu vážná záležitost, jsou to poslední zvířata, je i nostalgie,“ řekl ČTK místopředseda představenstva Agpi Jan Čech.

Stát by měl areál převzít do konce března, přesné datum zatím není stanoveno. Podle Čecha záleží na tom, kdy se uskuteční změna v katastru nemovitostí. „Od toho dne běží nějaké lhůty, do deseti dní je musíme vyzvat k převzetí,“ vysvětlil. Peníze od státu za převod areálu, 450,8 milionu Kč, by měla firma dostat do 30 dní od zanesení změny do katastru.

Agpi má asi 100 zaměstnanců, v Letech jich pracovalo devět. Společnost dala všem výpověď a nabídla jim jinou práci; dva pracovníky si nechává, ostatní nabídku nepřijali. Firma zvažuje, že chov obnoví jinde. Stát by měl areál převzít do konce března, přesné datum zatím není stanoveno.

Akcionáři Agpi na valné hromadě loni v prosinci schválili převod areálu na stát. Areál vepřína o rozloze 7,1 hektaru se stavěl za komunismu od roku 1972, stojí v místě bývalého koncentračního tábora pro Romy. O vykoupení vepřína a vybudování důstojného pietního místa se mluvilo přes 20 let.

Na místě někdejšího koncentračního tábora vznikne památník Romů. Kupujícím je Muzeum romské kultury. Památník romského holokaustu by mohl obsahovat repliku původního baráku, stromovou alej či mohylu s křížem.