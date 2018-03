Hladové děti dostanou na obědy 80 milionů. Pomoc státu může brzy „vyschnout“

Až 80 milionů korun letos pošle stát na obědy pro tisíce dětí z chudých rodin, které by jinak ve škole hladověly. Bezplatné obědy jsou podle expertů důležité, protože dětem bez obědů se rychle zhoršuje prospěch a zažívají sociální vyloučení. Jenže ani po několika letech, kdy se problém v Česku aktivně řeší, neexistuje systémové řešení, které by zajistilo oběd všem potřebným. Už brzy navíc mohou „vyschnout“ peníze EU, které na obědy míří.

Několik desítek tisíc dětí v Česku pochází z natolik chudých poměrů, že si jejich rodiny nemohou dovolit zaplatit například 500 korun měsíčně za školní obědy. Ve škole potom přes den hladoví nebo se najedí jen omezeně. A podle expertů může být právě tato skutečnost přímo fatální.

Chybějící obědy se totiž zpravidla rychle promítají ve školní docházce i učebních výsledcích. „Rodiče se stydí vůči svému okolí, že nemohou svým dětem platit obědy. Stačí náznak stigmatizace a někteří rodiče odmítají své děti do školy posílat,“ uvedla pro Blesk Zprávy Jana Skopová z organizace Women for Women, která pomáhá zajišťovat bezplatné obědy. Podle ní se ukazuje, že děti, které neobědvají, nemají dostatek energie a chuť se učit. Výsledkem je i zhoršující se prospěch.

Oběd zlepšuje docházku

Problematiku zkoumal i nedávný průzkum nadace Open Society Fund a společnosti Median. Podle něj možnost mít ve škole oběd zdarma zlepšuje docházku téměř tří čtvrtin dětí ze sociálně slabých rodin. Také ředitelé škol a školek, kde jsou tyto obědy dostupné, podle průzkumu potvrzují rostoucí docházku. Například počet dětí v takových školkách se zvýšil až o 37 procent.

I proto organizace Woman for Woman už před pěti lety začala chudým dětem zprostředkovávat proplacení obědů. Během následujících let se přidal i stát. „Nalil“ do obědů desítky milionů korun, které pomohly tisícům lidí. Například ministerstvo školství poslalo za poslední dva roky 33,7 milionů korun, další miliony přidalo ministerstvo práce a sociálních věcí díky evropským fondům. Celkem putovala pomoc více než 15 tisícům dětí ročně.

Právě ministerstvo práce (MPSV) nyní uvolnilo na školní rok 2018/2019 dalších 50 milionů korun. Žádat o peníze mohou kraje, které je pak rozdělí jednotlivým mateřským a základním školám. Peníze budou určeny pro děti rodičů, kteří pobírají dávky v hmotné nouzi. Dosáhne ale na ně více rodin než v minulých letech, protože byla zrušena podmínka pobírání těchto dávek alespoň po dobu tří měsíců.

„Budu ráda, když se do projektu zapojí více než dosavadních devět krajů. Díky tomu může být méně hladových dětí,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová (za ANO) s tím, že loni se zapojilo 9 krajů, které zprostředkovaly obědy 5300 dětem. Což je podle ministryně chyba.

Ministerstvo školství chystá pro tento rok vyčlenit 30 milionů korun. Celkem tak od státu dostanou děti 80 milionů korun. Další peníze pak přicházejí od dárců, kteří je posílají třeba organizaci Woman fof Woman v rámci projektu Obědy pro děti.

Podpora je roztříštěná

Právě roztříštěnost a různé podmínky jednotlivých projektů a programů jsou největším současným problémem. „Ideální by bylo, kdyby ta podpora byla systémová a plošná. Mělo by se to řešit mezirezortně a dlouhodobě,“ myslí si Jana Skopová.

„Subjekty, které realizují programy či další akce na podporu stravování školních i předškolních dětí, spolu často spolupracují a vyměňují si zkušenosti. Tak např. MPSV uzavřelo memorandum o spolupráci s organizací Women for Women, na úrovni pracovní skupiny spolupracujeme i s kolegy z ministerstva školství,“ vysvětlila Barbara Hanousek Eckhardová z tiskového odboru resortu MPSV.

Jenže tato spolupráce je omezená, což se negativně projevuje u dětí. Na pomoc totiž nedosáhnou všichni, případně na peníze kvůli byrokracii dlouho čekají a jsou třeba během září bez obědu. Pomoc navíc v některých případech není plošná. Například do programu MPSV se loni nezapojilo hned několik krajů

„Důvod, proč pomoc využít nechtějí, nám sdělily pouze Ústecký a Olomoucký kraj. Neztotožňují se s klíčem výběru cílové skupiny, jímž je nárok rodin na dávky v hmotné nouzi,“ vysvětlila Barbara Hanousek Eckhardová. Dodala, že počet krajů, které se zapojí v dalším školním roce, zatím není uzavřen.

Desítky milionů „tečou“ z EU

Potíže mohou v budoucnu nastat i v samotném financování. Peníze z EU jsou totiž k dispozici do roku 2020, kdy končí aktuální programové období. A zatím není jisté, jestli peníze Brusel „přiklepne“ i v budoucnu. Peníze pro pokračování podpory by se pak musely hledat v českém rozpočtu, takže výsledek je nejistý.

„Nelze v současnosti s jistotou říci, jak budou podmínky příštího programového období nastaveny. Pro obědy do škol v příštích letech bude vedle nastavení pomoci z evropských fondů také samozřejmě důležitá i otázka podoby dalších intervencí a případného řešení na národní úrovni,“ uvedla Eckhardová.