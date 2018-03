Dostalo Slovensko již v roce 2013 informace od italských úřadů o kontaktech mafie s italským podnikatelem Antoninem Vadalou, o kterém psal zavražděný novinář Ján Kuciak? Portál Aktuality.sk, kde Kuciak pracoval, napsal, že informace do Slovenska skutečně přišly. Vyplývá to podle něj z korespondence mezi slovenskými a italskými úřady. Policejní prezident Tibor Gašpar tvrdí, že italská strana nespolupracovala. To samé tvrdí ministr vnitra Robert Kaliňák - dnes byl přinucen odpovídat na otázky poslanců na toto téma.