Veterinářka: Za zakousnutého Vlastíka (†1) může matka. Dítě nesmí být se psem samo

Žena s ročním miminkem byla na návštěvě u své matky. Přišla i její mladší sestra (23) s velkým psem.

„My jsme se nějak otočili, šli jsme do obýváku. Pes se ohnal, ale to byla taková vteřina, že my jsme nikdo nic nepostřehl,“ těžce vyprávěla nešťastná maminka mrtvého chlapečka. Zvíře bohužel svými mohutnými zuby zasáhlo Vlastíkovu tepnu.

„Ano, umřelo mi dítě. To, co se stalo, je tragédie. Viníkem není nikdo. Na začátku asi byla provokace mého dítěte. Viník opravdu není žádný. Někteří na mě útočí, že to byla moje sestra. Já se můžu za ni postavit, ona za to absolutně nemohla. Trpíme tím všichni,“ řekla Blesku nešťastná žena.

Pes děti znal

Psovi své sestry chlapečkova matka podle svých slov věřila. „Já jsem věděla, že není agresivní. Já jsem věděla, že by v životě nezaútočil. Vždyť on mezi dětmi vyrůstal, byl s nima pořád. Malej prostě musel toho psa vyprovokovat. Musel tam být nějaký podnět. Nevěřím tomu, že ten pes by se jenom tak ohnal, že by se mu něco nelíbilo. Musel prostě na něco zareagovat, na nějaký podnět,“ uvedla žena.

V Přerově zakousl pes chlapce (†1), zemřel při návštěvě babičky

„Zabily jste malýho!“

„Řekla jsem jim do očí: Zabily jste malýho! Protože ho nehlídaly,“ řekla paní Libuše (50), babička chlapce, do očí matce Vlastíka, její sestře a druhé babičce.

„Víme, že pes byl agresivní. Tady v Předmostí napadl nejméně tři psy. Nikoho neposlechl,“ prozradila paní Libuše. Její syn, chlapečkův otec (30), k tomu dodal: „Startoval i na svoji majitelku. Ten pes byl debil, magor.“

Podle babičky a otce chlapce bylo otázkou času, kdy se stane neštěstí. „Aneta (majitelka psa) to sama říkala, že on jednou někoho rozkouše,“ řekl Blesku chlapcův otec. Babička Libuše k tomu dodala: „A teď vám tvrdí, že pes je hodnej. To je prostě neuvěřitelné. Staví se k tomu, jako kdyby za to mohl ten malej.“

Otec zabitého Vlastíka (†1) z Přerova: Ten pes byl magor, útočil i na majitelku

Veterinářka: Malé dítě nesmí být se psem o samotě

„K případu mohu říct jedno: Člověk je jediný tvor na planetě, který dá predátorovi svoje mládě na hraní a pak je překvapený, když se něco stane,“ uvedla k případu veterinářka Martina Načeradská a dodává: „Takto malé dítě nikdy nesmí být s takovým psem o samotě.“

Její slova potvrzuje i chovatelka a cvičitelka psů z Prahy: „U takových plemen, jako kříženec argentinské dogy, bych nenechala dítě ani minutu o samotě. Lidé si stále neuvědomují, že pes je psovitá šelma a k tomu mají i tak přistupovat.“

Podle veterinářky mohlo skutečně dítě udělat něco, co popsala matka, tedy píchnout psa do oka: „Mohla to být jen obrana, mohl se jen ohnat, jenže u tak malého dítěte je i ohnání velký průšvih. Je to chyba rodiče, když dítě pokouše pes, protože děti nemají rozum a často psům dělají věci, ve kterých se pes cítí ohrožený.“

Lidé si sami vychovávají časované bomby

Že pes děti znal, nepovažuje Načeradská za nijak povzbuzující zprávu. „Rodiče bohužel vychovávají psa a ne děti. Trestají ho, když zavrčí, ale není to projev agrese, ale v psí řeči to znamená: „tohle se mi nelíbí“. Pokud rodiče brání psovi, aby řekl, co se mu nelíbí a nutí ho snášet od dětí věci, které jsou mu nepříjemné, ta vychovávají časovanou bombu!“ varuje veterinářka. Rodičům radí, aby spíše vychovali děti, aby psům nedělaly nic, co může zvíře považovat za hrozbu.

Hraje roli plemeno?

Podle veterinářky nehraje při napadení roli plemeno, protože dle statistik mají nejvíce pokousání na svědomí jezevčíci a to rozhodně nejsou bojová plemena.

Jiný názor má chovatelka: „Nikdy bych si nepořídila k dětem pastevce nebo dogy. Bohužel lidé si pořizují plemeno podle vzhledu a na nic jiného nekoukají.“

Dá se neštěstí předejít?

Podle chovatelky určitě, stačí se poradit s odborníkem, jaké plemeno by pro ně a celou rodinu bylo vhodné, a pak s ním chodit cvičit, bez ohledu na to, o jaké jde plemeno.

„Kupujte si psa podle povahy, přemýšlejte, co mu můžete nabídnout,“ vzkazuje chovatelka.