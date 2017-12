Davídek při teroru v Berlíně přišel o mámu. Merkelové teď dal drsný vzkaz

Už je to rok, co do davu lidí popíjejících svařené víno v Berlíně najel terorista v kamionu a zavraždil 12 lidí. Mezi oběťmi byla i Češka Naďa, jejíž manžel Petr se synem přijal tento týden pozvání na setkání s Angelou Merkelovou.

„Ani mi neřekli, zda mají ženu v mrazáku.“ Petrovi zabil ženu terorista, Němci mlčeli

Otázek měl hodně. Jako ostatní pozůstalí po obětech byl totiž rozzloben přístupem Německa k vyšetřování události. Společně s nimi dokonce na začátku prosince sepsal otevřený dopis, ve kterém Merkelovou tvrdě kritizuje. „Paní kancléřko, útok na náměstí Breitscheidplatz je i tragickým důsledkem politické nečinnosti vaší vlády. V době, kdy se výrazně zvýšilo ohrožení islámskými radikály, jste propásla možnost včas zvýšit prostředky a reformovat spletité struktury úřadů pro boj s tímto nebezpečím,“ napsali pozůstalí.

Video Naďu Čižmár (†34) zabil islamista v Berlíně: Její syn vzpomíná u obrázku a přemýšlí o zločincích - David Vaníček 720p 360p <p>Češka Naďa Čižmár je jedinou obětí islamistů v Evropě. Zemřela loni, když Tunisan Anis Amri najel kamionem na vánoční trh v Berlíně. Jak dnes žije její rodina? Podívejte se na rozhovor s jejím manželem Petrem.</p> REKLAMA

Nakonec Čižmár od Merkelové dostal ujištění, že se na událost nezapomnělo. „Ona přislíbila, že se postará o to, aby se všechno vyjasnilo, vyšetřilo. Uvidíme, co se stane doopravdy. Já jsem na to sám zvědav,“ popisoval Čižmár odpověď kancléřky. Jeho malý syn pak Merkelové věnoval dva ručně kreslené obrázky. Na jednom z nich stálo: „Když budou všichni zločinci ve vězení, tak tě mám rád.“

V Egyptě islamista zabil Česku Lenku

Útok na berlínských trzích byl jedním z nejhorších teroristických útoků v historii Německa i Evropy. Pět dní před Štědrým dnem terorista Amri s kradeným kamionem vjel do davu lidí a spáchal ohromné škody na životech. V přestřelce jej pak o několik dnů později zabila italská policie.

Od té doby si teroristické útoky ve světě vyžádaly ještě jeden život českého občana. Zraněním podlehla v létě účetní Lenka, kterou islamista pobodal nožem během její dovolené v Egyptě.