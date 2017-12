Uznávaný kardiochirurg prof. MUDr. Jan Pirk: Vánoční stres? Existuje jen jeden lék!

Bez něj bychom nepřežili, ale jeho nadbytek nás zabíjí. Co stres dělá s naším tělem? A jak se s ním – a nejen během předvánočního shonu – vypořádat? I na to dává odpověď kardiochirurg prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

„Za prvé bych rád řekl, že smyslem Vánoc není stres a pořizování dárků. Máme si připomenout vznik naší civilizace, být s nejbližšími. Obchodní řetězce samozřejmě dělají, že hlavní je nakupování, jsou to pro ně žně, ale my bychom tomu neměli podléhat,“ říká uznávaný kardiochirurg Jan Pirk, který už mnoho let tráví Štědrý den bez stresu.

„Chodíme na štědrodenní nezávodní běh v Kunratickém lese. Sejde se nás v 8 hodin okolo 130 běžců a běžkyň. Běžíme rekreačně, povídáme si u toho a ti, co už třeba běhat nemohou, zatím na místě u Velkého altánu ozdobí stromeček. Jedna z nás tam má housle, takže si zazpíváme koledy, pogratulujeme těm, co v následujícím roce budou mít kulaté životní jubileum, a popřejeme si hezké Vánoce. Takhle začínáme Štědrý den, kdy většině lidí stres vrcholí.“

Co ale stres je? Je to prastará reakce, kterou jsme zdědili po zvířecích předcích. Bez ní, stejně jako bez imunity, by nebyl život. „V živočišné říši je stres příprava organismu na nějakou fyzickou akci – na útěk, nebo útok – neandrtálci museli před medvědem utéct, nebo ho dohonit a zabít. Každopádně to byla fyzická akce. A stresová reakce, laicky řečeno, má dvě složky – psychickou a fyzickou,“ vysvětluje Pirk.

Psychickou složku ovládá mozková kůra, a tu můžeme ovlivnit svou vůlí. „Když nás šéf naštve výtkou, tak se dokážeme ovládnout a nezfackujeme ho. Ale tu fyzickou, starou, kterou řídí stará podkorová centra v mozku, ovlivnit nelze. A při ní se v organismu děje řada zajímavých změn.“ Aby mohlo dojít k fyzické akci, musí být svaly zásobovány vyšším množstvím okysličené krve a živinami.

To znamená, že se nám rozbuší srdce. „Proto si lidé vysvětlovali, že láska sídlí v srdci. Láska je totiž také stres, když nevíte, zda vás váš/e vyvolený/á miluje a jestli ten Franta nebo Maruška na rande přijde.“

Krom bušení srdce se ale do oběhu vypustí energetické zásoby, aby svaly měly přísun energie. A zde vzniká problém. „Zvířata tohle všechno spotřebovala, což se o lidech dnes říct nedá. Dnešní člověk žádnou fyzickou akci neudělá. Sedne si k počítači, zapálí si cigaretu, dá si kafe, a aby si takzvaně obalil nervy, sní k tomu dort. Tím si zadělává na vysoký tlak, hladinu cholesterolu, a to je všechno špatně,“ podotýká Jan Pirk s tím, že lék je jediný – pohyb.

„Doporučuji se aspoň třikrát týdně na hodinu pohybovat v tepové frekvenci, která se měří vzorcem: 220 minus věk a z toho 75 %. V takové budete spalovat a zvyšovat si svou výkonnost. Chození na houby nestačí.“ Pro ty, kteří nedělali nic nebo mají velkou nadváhu, doporučuje Pirk Nordic Walking – chůzi s holemi. Ale pozor, i tento sport není jen tak. „Občas vídám důchodce, jak sice mají hůlky, ale táhnou je za sebou. Což nemá žádný význam.“

Pokud jste naprostí antisportovci, můžete si endorfiny vyhnat z těla aspoň pomocí sexu. Zaprvé je to jistý druh pohybu a zadruhé si jeho nedostatkem zaděláváte též na velký stres. „Akt jako takový není příliš velká fyzická námaha, ale sex patří k dobré životní pohodě. A když vám v životě něco schází, pak se stresujete. Takže sex je také dobrým lékem a na Vánoce je pro něj atmosféra přímo stvořená.“

Kompenzaci stresu bychom rozhodně neměli brát na lehkou váhu, protože chronický stres může vést i k velkým zdravotním problémům, a to hlavně psychického rázu. „Určitě z něho neonemocníte rakovinou. Teoreticky kvůli němu může vzniknout vředová žaludeční choroba. Také se vám zvýší srážlivost krve. Čili když máte třeba už postižení věnčitých tepen, máte je zúžené – aterosklerózou, tak se vám může stát, že při stresu dostanete infarkt. Ale nedá se říct, že infarkt je pouze ze stresu.“

Stres jako takový není vždycky na škodu, tedy pokud se nejedná o tzv. distres – nadhraniční. Ten může vést k řadě neurologických obtíží a k psychosomatickým onemocněním, jako jsou neurózy. Pak je tu ale i ten dobrý, neboli eustres, který nás vede k výkonu. Ale pozor, vždycky je zapotřebí ho kompenzovat – vyčistit si hlavu.

„Já když mám za sebou těžký den a jsem utahaný, tak jdu běhat nebo plavat. Nejdřív si říkám: Že bych se na to nevykašlal, do té studené vody… Ale pak hodinu plavu a jsem neuvěřitelně svěží. Jde o to, se trochu přinutit. Zvíře se nutit nemusí, ono to neví, ale člověk se přinutit musí,“ uzavírá Jan Pirk.

Co se děje v těle při stresu

