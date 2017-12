Prodejce: Vánoční stromky řežeme už v září. Čechům se líbí hlavně ty, co jsou levné

Prodávat vánoční stromky není žádný med. Jedná se o náročnou práci, za kterou se skrývají nejrůznější úskalí. Je to třeba všudypřítomná zima nebo bydlení v maringotce, někdy i dost daleko od domova. Pro prodej se rozhodl například Tomáš Kulhánek, který přijel z Chomutova do pražské Michle, aby měl na měsíc brigádu. Češi si podle prodavače myslí, že stromky, které prodává, jsou umělé. Nejvíc potom řeší cenu, uvedl pro Blesk.cz.

Tomáš je výtvarník a básník, který se rozhodl před Vánoci pro poměrně náročnou brigádu. Prodává vánoční stromečky. Podle jeho mínění není největším úskalím bydlení v maringotce spoustu kilometrů od domova, ale zrádné počasí.

„Úskalí to má spoustu, to největší je počasí, kdy člověk mrzne, nebo naopak, pokud by bylo teplo jako včera, se potí v šesti vrstvách oblečení. Pak jsou to různí lidé, kteří přijdou s tím, že nevědí, co si chtějí koupit. Ptají se, jestli jsou stromky umělé. Tak tyto stromky umělé nejsou, jsou z Vysočiny,“ uvedl Tomáš pro Blesk.cz. Našly by se prý i další problémy, ale není to nic, co by nezvládl.

Uřezané od září

U svého stánku stojí prodejce od konce listopadu. Už v tu dobu se začali objevovat první kupující. A to hlavně ti, kteří mají sklepy nebo balkony. Další se chodili dívat a případně objednávali stromek na správnou dobu.

Stromky prodejci průběžně doobjednávají po celý čas prodeje. Ty, které prodává Tomáš, jsou prý nařezané od září. To se někomu může zdát brzy. Podle tiskového mluvčího Sdružení pěstitelů vánočních stromků Františka Valdmana nezáleží na tom, kdy je stromeček uřezán, jako na tom, jestli je správně skladován. Obvykle se prý kácí v průběhu listopadu.

„Stromky se připravují v průběhu listopadu. Přibližně od 25. listopadu se prodává, na tu dobu se stromečky musí připravit. Není problém, že by stromy byly uříznuté dopředu, musejí být správně uskladněné. To znamená – nesmí být nikde na slunci, největší problém je, když jsou zalisované v paletách a vystavené na slunci, to se zapaří. Pokud jsou vyskládané někde ve skladu, kde je možné zarosit, nebo na plantážích zabalené, tak s tím není žádný problém,“ popsal pro Blesk.cz Valdman.

Pozor na mazlíčky, můžou stromek označkovat

Podle prodejce Čechy zajímají stromky levné. Ideálně za 100 korun, ovšem to je nereálná cena. Mezi vůbec nejoblíbenější potom patří malé pikolo jedličky, které stojí přibližně čtyři sta korun. Rodiče hodně vybírají podle vkusu svých potomků.

„Prodávat vánoční stromy je zajímavá, ale těžká práce. Lidem to ale dává radost a přináší jim to zeleň do domu. Myslím, že je to pro mne očista. Pro lidi, kteří mají nějaký problém, je to nejlepší možnost, jak si vyčistit hlavu,“ dodal prodejce Tomáš.

Jak se o stromek správně postarat, když si ho přineseme domů? Měl by být v chladu, ale ne v mrazu. „Když ho přineseme domů, tak je potřeba odříznout kousek dřeva z kmenu. U ofrézovaných stromků není řez zapotřebí. Strom je potom potřeba ponořit do vody. Ovšem pozor, vodu nepije dřevo, ale podkorní pletiva. Stromek je lepší nechat zabalený, protože tolik nevysychá. Ideální je ho pak nechat někde v garáži nebo ve sklepě,“ prozradil Valdman.

A pozor je potřeba dát také na domácí mazlíčky. Těm by se nový předmět nemusel pozdávat. Stromky jsou totiž aromatické a kočka nebo pes by jeho aroma mohli chtít přehlušit svou močí. Jakmile takový strom přijde do tepla, tak páchne. Lidé si prý často myslí, že koupili kradený kus.