Ve středu je Mezinárodní den darování knihy. Potěšit můžete nejen své blízké

Ve středu je kromě svátku svatého Valentýna také Mezinárodní den darování knih. Stejně jako ve světě se i v Česku do akce nejvíce zapojují knihovny, které pořádají sbírky knih a další podpůrné akce. Darovat knihu můžete svým dětem, blízkým nebo vyřadit knihy, které už nechcete a donést je například do čekáren nebo na jiná veřejná místa. Mezinárodní den darování knih se po celém světě slaví pošesté, vznikl v Anglii.

„Smyslem celé akce je jednak poukázat na to, že lidé mají doma knihy, které třeba již nechtějí, a mohou je tak postoupit někomu, kdo by si je rád přečetl. Dále také připomenout, že všude kolem nás je spousta míst, kde by knihy udělaly radost a přesto tam chybí,“ uvedl Dušan Murčo z knihkupectví Martinus.cz, které se akce v letošním roce účastní podruhé.

Praha 5 finančně podpořila „obývákové“ knihovny: Díky 270 tisícům korun mohou fungovat dále

Knihy ocení kavárny, čekárny i mateřské školy

Darovat knihy nové, ale i vyřazené z domácích knihoven mohou lidé například do čekáren lékařů, mateřských škol, dětských domovů, nízkoprahových zařízení, kaváren, ale i někomu z rodiny, přátel či neznámým lidem na ulici.

„My jsme se v letošním roce rozhodli s kolegy a kolegyněmi z knihkupectví a našimi spolupracovníky z různých nakladatelství věnovat knihy například do nemocnic, domovů pro seniory, azylového domu pro oběti násilí či organizace, která se zabývá péčí o umírající,“ doplnil Murčo.