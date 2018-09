Krejčíř dál šíří strach a vyhrožuje: Soudci dal na výběr 2 možnosti

Uprchlému podnikateli Radovanovi Krejčířovi (49) dochází trpělivost. V »hrůzném« jihoafrickém kriminále by měl podle rozsudku strávit 35 let, Krejčíř se proto snaží mermomocí dostat zpátky do Česka. Nejdříve si najal největší právnická esa a teď začal vyhrožovat, že pokud nebude vydán, tak znovu uteče!