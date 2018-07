Dívka (21) po divokém sexu rozřezala milence ve jménu Satana: Kousky jeho těla si rozvěsila po bytě!

Ruská studentka Anastázie Oněgina pocházející z města Oryol byla umístěna do psychiatrické léčebny poté, co ji policie zatkla jako podezřelou z brutální vraždy Dimitryho Sinkeviče. Bývalého policistu a vojáka, měla rozřezat na kousky kuchyňským nožem při rituálním obřadu. Jak Anastázie, tak Dimitry se zajímali o okultismus a BDSM sexuální praktiky.

K vraždě mělo dojít během divokého sexu, při němž mladá dívka svého přítele zavraždila. Policisté poté co vešli do jejího bytu, byli v šoku. Vypadalo to tam jako v řeznictví. Strážci zákona našli kusy Dimitryho těla všude po bytě a dokonce mimo něj. Anastázie svému příteli uřízla hlavu, genitálie, tváře a dokonce i končetiny. Odděleno od těla bylo i několik prstů. Taková brutalita však nestačila a dívka svého milence dokonce vykuchala! Podle policejních záznamů bylo Dimitryho tělo zbaveno krve! Kusy těla visely po bytě na hácích, jiné uskladnila v lednici a zbytek hodila do popelnic.

Experti na okultismus řekli, že Oněgina ho rozporcovala tak, aby byl podobný satanistickému idolu Bafometovi. „Našli všechno kromě jeho ledviny. V lednici byla hlava, ruce a nohy. Zbavila ho krve. Poznala jsem ho pouze podle jeho kadeří. Zeptala jsem se odborníka, zdali by bylo možné pohřbít ho humánně, jestliže shromáždíme všechno – jeho ruce a chodidla a zbytek. A on se na mě podíval a zeptal se: „Jak? Jako puzzle?“ řekla pro DailyMail Dimitryho nevlastní matka Nina.

Oněgina popřela, že by Dimitryho zavraždila. Policii nejdřív řekla, že ho našla mrtvého a že se bála, co se stane, tak se snažila zbavit mrtvého těla. Oněgina byla zadržena na základě z podezření z vraždy. V současné době je však pod psychiatrickým dohledem. Pokud ji však nebude diagnostikována psychická porucha, bude čelit soudu. V opačném případě bude nadále pod psychiatrickým dohledem.

