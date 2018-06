Střelil těhotnou Renatu (24) opravdu syn (4)? Její partner je prý notorický násilník

Tento případ je pořádně zamotaný. Střelba ze vzduchovky ve slovenském Zemplínském Klečenově skončila málem tragicky. Teprve čtyřletý Tobias měl ze zbraně omylem vystřelit a trefit svoji maminku Renatu (24) i nenarozené miminko v její děloze. To je ale více než podezřelé.

Podle postřelené ženy v osmém měsíci nechtěně střílel její syn Tobias. Se stejnou verzí přišli i ostatní příbuzní. Bylo to ale skutečně tak? Opravdu střílelo jenom čtyřleté dítě? Pochybnosti má i policie. Máma Renaty pro Nový Čas promluvila, jak k neštěstí došlo.

Renata s partnerem i synkem bydlí ve Zemplínském Klečenově v okresu Trebišov. Mnohem víc však o nich vědí sousedé na adrese jejího trvalého bydliště v Sečovicích. „Před dvěma lety Renátu její partner u obchodního střediska tak zbil, že ji našli v bezvědomí,“ řekla webu domovnice zdejší bytovky. Syn (3) postřelil těhotnou maminku (24), kulka zasáhla i nenarozené miminko

V ní bydlí rodiče Renaty. „Byly na něj neustále stížnosti, protože i v naší bytovce rozbil vchod a dělal neplechu. Nadával lidem. Trestní oznámení na něj podávala partnerka, ale zároveň ho i stahovala. Nakonec šel do vězení za to, že ji zbil, a za výtržnictví. Byl tam asi rok a má soudní zákaz vstupu do naší bytovky,“ dodala domácí.

Matka Renaty Anna je ve vyjádřeních k jejímu partnerovi opatrnější. „Já se k tomu nemohu vyjadřovat, to je dceřina starost. My bydlíme tady, ona tam. Říkala mi, že střílel její syn, mohlo se to tak stát. Oni byli doma, byl tam i nějaký soused. Když si hráli venku, nějaký Tomáš od sousedů nabil vzduchovku a opřel ji o stěnu,“ prohlásila. Těhotná Jana nechala Sabinku (†2,5) v rozpáleném autě a šla na vyšetření, dítě zemřelo

„Druh Renatu poslal ven a tehdy se to stalo. Podrobnosti nevím, neprobírali jsme to, protože je teď ve špatném stavu,“ uzavřela. Renata skončila v nemocnici. K případu se vyjadřovat nechce. Dítě musela přivést na svět císařským řezem. Miminko již operovali v Košicích. Z nožičky holčičce odstranili brok.