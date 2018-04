Případ krásky, která se prý sama ubodala v bytě Libanonce: Aneta (†23) se strašně bála, nechtěla k němu odjet, říká máma

Nechtěla k němu odjet domů. Jakoby věděla, že jí v bytě Libanonce Ahmada Hassana Ibrahima hrozí nebezpečí. Aneta R. se z něj již živá nedostala. Podle policejního vyšetřování si sama pod vlivem drog zasadila 9 bodných ran, z nichž tři byly smrtelné. To je opravdu podivné. Matka tragicky zemřelé dívky se pořád nevzdává, a i když byla smrt její dcery označena za sebevraždu, obvinila Libanonce z toho, že Anetě podával drogy.

V případu, který se stal před čtyřmi roky, je stále mnoho nejasností. Aneta tehdy odjela z pražského baru se svou kamarádkou Kateřinou a Ahmadem k němu domů. Podle matky se ale velmi bála.

„Moje dcera už v tu chvíli, kdy se odjíždělo z toho baru, tak údajně s nimi nechtěla odjet. Strašně se něčeho bála. V půl šesté volala kamaráda do Slaného, ten bohužel spal, mobil nezvedl. Dcera ho několikrát taky odvezla, když potřeboval, měli to takhle domluvené,“ řekla maminka Anna v pořadu Očima Josefa Klímy TV Prima.

„Ještě než dojeli, se ve tři čtvrtě na čest pokoušela volat policii. 158. Bylo to v jejím mobilu jako volaný hovor, ale asi se nedovolala,“ pokračuje matka. „Chvilku popíjeli. Pan Ahmad vyndal opět kokain. Nabízel ho holkám, jak je uvedeno ve výpovědi. Anetka odmítla, Kateřina si s ním dala další lajnu. Údajně po požití toho kokainu si šli lehnout. Ahmad měl pak žízeň, proto vstal a šel se napít. A v tu chvíli údajně viděl, jak se moje dcera bodá,“ dodala Anna. Sebevražda Anety 13 bodnými ranami? Vím, proč policie kryje Ahmada, myslí si znalec islámu

„Tady se nám kamarádka pořezala,“ volala tehdy Kateřina na policii. Poté, co záchranka převezla krvácející Anetu do nemocnice, konstatoval doktor smrt. Policie po dlouhé době vyšetřování uzavřela s tím, že spáchala sebevraždu. Matka se však nevzdala a Ahmada zažalovala „alespoň“ za to, že dceři podával drogy, což sám přiznal.

„Pan Ahmad jasně v té obžalobě píše, že mé dceři drogy dával, to je tam podepsané jeho rukou, v jeho výpovědi,“ řekla matka zemřelé Anety. Podle ní není Libanonec dealer, prý je zapleten až dokonce do drogové mafie. „Patří k pražské drogové mafii. Bylo mi doslova řečeno, že s tím nic neuděláme, že je to zaplacený odshora dolů, že pán se pohybuje v miliardách,“ řekla v pořadu.