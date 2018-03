Tajemný vzkaz ze záhrobí od dcery! Máma zavražděné Martiny měla zvláštní sen

Nejtěžší chvíle v životě prožívá Zlatica Kušnírová, která ztratila milovanou dceru Martinu. Mladá dívka byla chladnokrevně zastřelena spolu se svým snoubencem, investigativním novinářem Jánem Kuciakem v jejich domě v obci Veľká Mača na Slovensku. V rámci vyšetřování policie provedla velkou razii na východě Slovenska, při níž zatkla sedm Italů, ovšem ty posléze propustila. Tato zpráva naprosto šokovala maminku Martiny.

„No, a je to tu! Je to svinstvo! Přesně o tom jsem doma mluvila. Zadrželi je, ale nepředpokládala jsem, že padne obžaloba! Vidím, že jsem měla pravdu! Nejlepší je říct, že na ně nic nenašli a potom je propustit. Podle mě to bylo jen divadélko před veřejností, stejně jako s tím balíkem peněz. Odpoutat pozornost médii a hlavně ukázat, že se v případě koná!“ řekla Zlatica pro server Pluska.sk. „Samozřejmě, nechci říkat, že některý ze sedmi zadržených Italů zabil Janka a moji dceru, ale určitě s tím mají co do činění. Nepřeji si nic jiného, jen aby se všechno důkladně vyšetřilo. Nejradši nestrannými vyšetřovateli, kteří nemají na toto prostředí žádné vazby,“ dodala.

Boj za spravedlnost nehodlá vzdát. „Já to tak nenechám. Od toho, abych se dopátrala spravedlnosti, mě nikdo a nic neodradí. Nebojím se ničeho, je mi úplně jedno, zda se mi má něco stát, anebo ne,“ řekla Zlatica, která hodlá vytrvat i kvůli snu, který se jí zdál v noci před pohřbem Martiny. „V noci ze čtvrtka na pátek, tedy v den kdy byl pohřeb Martiny, se mi zdálo o snoubencích. Janko byl v tom snu klidný a vyrovnaný, ale Martina mi stále něco říkala. Nerozuměla jsem, proto jsem se jí dvakrát ptala, co to říká. A tehdy jsem jasně slyšela. Mami, ty víš, co máš dělat!“

