Pražský znásilňovač z výtahu má trik: Pozor, pokud se vám stane tohle!

K pokusu o znásilnění došlo 19. listopadu 2017 na Praze 8 po osmé hodině večer. Napadená žena vystoupila na Ládví z metra a přestoupila na autobus. Po dvou zastávkách vystoupila a zamířila k domovu. Všimla si, že za ní jde muž v zářivě žluté bundě se sluchátky v uších.

„Když jsem přišla k baráku a začala odemykat vchodový dveře, on ke mně automaticky přistoupil, připadal mi takový suverénní, tak jsem ho pozdravila a pustila jsem ho dovnitř, protože mi připadalo, že jde za někým v baráku,“ uvedla oběť podle rekonstrukce výpovědi v pořadu Na stopě.

To byla ovšem její osudová chyba. Muž s ní nastoupil do výtahu, když se ho zeptala, do jakého patra jede, ignoroval ji, pak si vyndal sluchátka z uší a dělal, že jí nerozumí. Žena tedy zvolila pouze své patro a výtah se rozjel.

„Ujeli jsme zhruba jedno patro a on mě chytil za ruku a za hlavu a vypadalo to, že mě chce začít líbat. Tak jsem se začala bránit,“ vypráví žena. Útočníka kopala a křičela. Nakonec se jí podařilo dostat ruku do kapsy, kde měla pepřový sprej, který muži vystříkala do obličeje.

Výtah v tu chvíli zastavil a muž se vypotácel ven a utekl. Žena pak vyhledala pomoc, která zavolala policii. Policisté, ačkoliv se jim podařilo zajistit mnoho záznamů z kamer v metru, na kterých se muž vyskytuje, stále neznají mužovu totožnost. Hledají svědky, se kterými, jak je ze záznamů patrno, se muž snažil navázat kontakt. Je ovšem možné, že v Praze byl pouze krátký čas.

„Mělo se jednat o 165 cm vysokého pachatele, který byl mírně zavalité postavy, měl tmavé vlasy se začínající pleší a byl oblečen do svítivě žluté bundy,“ informoval policejní mluvčí Jan Daněk. Pokud muže poznáváte, můžete se polici ozvat na lince 158.