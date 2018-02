Přísně utajený pohřeb Anny (†40). Manželka elitního policisty se zastřelila jeho pistolí

Smrt právničky je od prvního okamžiku opředená rouškou tajemství. O jejím životě, ale i záhadné smrti se báli promluvit nejenom v místě jejího košického bydliště, ale i v rodné Zvolenské Statině. Manželku policisty našla sousedka v pátek ráno o půl páté, když šla vyvenčit svého psa.

Seděla na meziposchodí nahoře od svého bytu, opřená byla o stěnu, hlavu a část trupu měla nakloněnou ke schodům. „V pravé ruce měla pistoli,“ popsala webu Pluska.sk sousedka děsivé chvíle, když objevila její mrtvolu. Všimla si, že klíče v zámku jejího bytu byly zvenku.

Obyvatelé bytovky slyšeli v noci v 23:15 silné bouchnutí, zřejmě tehdy padl výstřel. Tragédii si sousedé nedokážou vysvětlit. Manžele vnímali jako slušné a milé lidi. S Annou se nakonec přišla na pohřeb, během kterého pršelo, rozloučit asi stovka lidí. Nejhůře snášela rozlučku matka Anny. Manželka elitního policisty se zastřelila jeho zbraní: Anna před smrtí trpěla, říká psychiatrička

Nad rakví milované dcery nedokázala přestat plakat. Srdcervoucí scéna v domě smutku dojala všechny, kteří se s ženou přišli rozloučit do její rodné Zvolenské Slatiny. Poslední sbohem jí přišla dát nejbližší rodina, přátelé i spolužáci ze středoškolských či vysokoškolských studií.

Její malé dětičky ve věku 2 a 5 let, kterým bude chybět nejvíce, na pohřbu nebyly. Lidé se před domem smutku začali scházet asi hodinu před obřadem. Nad otevřenou rakví, ve které ležela Anna, stáli její milovaní. Matka ženy neunesla psychický nápor a zhroutila se.

„Bože můj, bože můj, proč?,“ tázala se. Oporou jí byli manžel s mladší dcerou. „Děvčátko, dítě moje, toto je to nejstrašnější, co tě mohlo potkat,“ říkala k dceři. Když po obřadu spouštěli rakev do hrobu, křičela: „Aničko moje, proč jsi mě opustila? Kam jsi šla?“ Manželka elitního policisty se zabila kousek od dětí: Co ji k tomu vedlo?