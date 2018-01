Vražda Dominika (†21): Zemřel, protože věděl o zneužívání nezletilé dívky

Dominik znal svého vraha dobře. Až příliš dobře. Podle informací televize měl obviněný Jaroslav (46) zneužívat nezletilou dívku své partnerky, se kterou žil. Dominik to věděl a chtěl to nahlásit na policii. To se mu stalo osudným. Jaroslav ho unesl, věznil a poté zavraždil. Policie ho ale dopadla a obvinila z vraždy.

„Pitva potvrdila, že muž zemřel násilnou smrtí. V této souvislosti jsme zahájili trestní stíhání 46letého muže pro zločin vraždy, za což mu v případě odsouzení hrozí 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest,“ řekl Blesku policejní mluvčí Pavel Truxa. Jaroslav nyní čeká ve vazbě na soud.

Dominik zmizel minulé pondělí, když byl násilím donucen nastoupit do Jaroslavova auta. „Dominika odvezl násilím dnes v noci nějaký chlap. Před barákem ho naložil do auta,“ informovala sestra. Přátele o smrti mladíka informoval jeho otec. „Děkuji všem, kteří s námi sdíleli pátrání po synovi. Dominik se ale bohužel našel mrtvý,“ napsal na Facebooku. Únos a vražda Dominika P. (†21): Sestra prozradila detaily