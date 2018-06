Utekla do Německa, skrývala se, ale spravedlnost si ji našla. Němci ji vydali a rovnou z hranic zamířila před soud. Ten ji poslal na šest let do vězení. Zdeňka H. jako šéfka soukromého domu s pečovatelskou službou ve Zbůchu na Plzeňsku obrala čtyřicet seniorů o úspory a zpronevěřila více než dva miliony!

Podle soudu se prokázalo, že Zdeňka H. klientům zpronevěřila 2 058 000 korun. Většině poškozených soudce přiznal náhradu, ve dvou případech ji z obžaloby zprostil.



Soud s ní už proběhl, ale poslat ji za mříže se soudci nepovedlo. Poprvé k soudu loni nepřišla, podruhé dostal přísedící soudce infarkt, a rozsudek tak nebylo možné vynést, a loni v prosinci opět k soudu Zdeňka H. nedorazila.

„Na adrese trvalého pobytu se nezdržuje a obhájkyně prý neví, kde se její klientka zdržuje. Bez její osobní přítomnosti nelze vyhlásit rozsudek, protože se jedná o věc, kterou projednával senát. Verdikt v nepřítomnosti může vynést tehdy, když o to obžalovaná sama požádá,“ řekl tehdy soudce Radek Vydra.

Zdeňka H. tak zmizela před trestem do Německa. Na základě mezinárodního zatykače ji nedávno zadržela policie a Německo ji teď vydalo zpět do Čech. Rovnou z hranic ji policisté odvezli před plzeňský soud.

Hyenismus na seniorech

Seniorský dům a S.O.S. Penzion vedla Zdeňka H. od roku 2011. „Klienti jí svěřili do úschovy finanční prostředky, které ona v průběhu roku 2012 až do dubna 2013 zpronevěřila. Šlo o více jak 3 miliony Kč,“ řekla státní zástupkyně Jana Cimická. Senioři přišli o částky od pár stovek do 400 tisíc Kč.

„Dvěma klientům vybrala přes milion Kč z účtu, když jí svěřili do úschovy bankovní kartu i s PIN kódem,“ dodala Cimická. Zařízení, které Zdeňka H. vedla, pak najednou skončilo. Senioři neměli kam jít a s jejich umístěním jinam pomáhal i Plzeňský kraj. Okradení senioři se ocitli bez peněz a museli žádat o mimořádný finanční příspěvek. „Bylo to pro ně velmi zdrcující a mnozí z nich se s tím dosud nevyrovnali,“ uvedl soudce Radek Vydra.

Jezdila mercedesem

Zdeňka H. se ke trestné činnosti přiznala. „Peníze klientů jsem ale použila na provoz firmy. Věděla jsem o tom jen já, manžel neměl o tom ani tušení,“ hájila se Zdeňka H. Tvrdila také, že do firmy provozující seniorský dům dali s manželem, který byl ve firmě společníkem, veškerý majetek. „Oba jsme si nevypláceli žádné odměny a vše jsme dělali zdarma. Peníze dostával z rodiny pouze syn, který byl ve firmě zaměstnaný,“ uvedla Zdeňka H.

Za co peníze seniorů utratila, není jasné. „Koupili si s manželem mercedes a jezdili na zahraniční dovolené,“ vypověděla bývalá zaměstnankyně Monika L.

Okradla jí maminku

Jednou z obětí je i maminka (86) Marie Z. Tu dcera převezla z dolanské léčebny do Zbůchu. „Myslela jsem si, že se tady bude mít dobře a vzorně se o ni postarají. Zdeňka H. tehdy působila hodně přesvědčivě. Věřila jsem jí. Teď se mi nepodívala ani do očí a raději zbaběle utekla,“ řekla Marie Z. Když soudce četl jména okradených seniorů, měla Marie Z. slzy v očích. „Za to, co udělala, bych ji zavřela na deset let do vězení,“ prohlásila Marie Z.

VIDEO: U jednoho ze soudů kryla advokátka obžalovanou ženu vlastním tělem.