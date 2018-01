Bytový dům vyroste na křížení ulic Kostelní a Biskupská v centru města. Nyní tu je parkoviště a kolektor. „Slibujeme si od toho, že se ta proluka zastaví architektonicky hodnotnou stavbou. Připomínám, že jde o významnou lokalitu na místě bývalé středověké městské brány, kudy se vstupovalo do města,“ řekl primátor Tomáš Macura (ANO).

Podle podmínek soutěže by cena domu, který bude budovat centrální městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, neměla přesáhnout 120 milionů korun bez DPH. Počítá se zhruba se 40 nájemními byty, především s velikostí 1+kk a 2+kk, ale i s několika třípokojovými byty.

Autoři by měli městu své návrhy předložit do 7. března, nejpozději v dubnu by pak soutěž měla být vyhodnocena. Návrh může podat neomezený počet zájemců. Město by v místě preferovalo dům s dvoupodlažním podzemním parkováním, v němž budou vyhrazeny i plochy pro komerční účely.

Budují se další byty

Podle Macury by ve městě v horizontu čtyř až pěti let mohlo vzniknout dalších téměř 200 nájemních bytů. Kromě tohoto projektu se chystá výstavba také v blízkosti Ostravského muzea, kde má vzniknout téměř 90 bytů.

Dalších 26 bytů by mělo být v chystané Rezidenci Janáčkova nedaleko někdejších městských jatek a město chce rekonstruovat pro bydlení dva měšťanské domy v ulicích Střelniční 8 a Husova 7. I v obou těchto lokalitách by mělo přibýt po desítce městských bytů.

„Jedním z cílů je oživení historického centra města a to nejde bez posílení toho rezidenčního prvku. Registrujeme skutečně zvýšený zájem o bydlení v centru a chceme tento trend podpořit, jak město, tak i městský obvod,“ uvedl primátor.