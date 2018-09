Býk

Připravte se na to, že vám někdo z rodiny něco vyčte. Nic se však nebojte, protože to nepotrvá dlouho a bude se vám muset za své chování omluvit. Ovlivní vás vibrace Jupiteru, takže změníte taktiku a uděláte to, co od vás nikdo nečeká, ani vy sami.