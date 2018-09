Kuriózní případ se stal na severu Brna. Majitel stříbrné Škody Fabie chtěl vyjet z jedné z místních ulic, dálkovým ovladačem proto otevřel auto a nasedl.

„Muže ale zarazil interiér vozidla, který vypadal úplně jinak, hned z něj proto vystoupil. Až poté si všimnul, že jeho auto stojí těsně za tímto vozem,“ uvedla mluvčí brněnských strážníků Tereza Kadrnožková.



Zaskočený řidič nejdřív zkoušel cizí auto dálkovým ovladačem zamknout, ale to se mu nepodařilo. „Zavolal proto strážníky, aby auto zabezpečili a on mohl odjet,“ dodala mluvčí strážníků. Majitelka odemčeného vozu (37) se domnívá, že šlo o technickou závadu na autě.



Pro specialisty je případ záhadou