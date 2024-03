Pracovní neschopenka v roce 2024. Jde o dokument, který musíte předložit zaměstnavateli kvůi náhradě mzdy a úřadům před vyplacením nemocenské. Na co si dát pozor, jak se vypočítává náhrada mzdy a jaká jsou pravidla pro OSVČ?

Podívejte se, co k neschopence v roce 2024 potřebujete, jak funguje a kdy můžete čekat kontrolu.

Co je neschopenka?

Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (tzv. neschopenka) je dokument, který vám vystaví lékař v případ: onemocnění, zranění nebo z jiných zdravotních důvodů, které vám zabraňují ve výkonu své práci.

Neschopenka je v podstatě potvrzení, že kvůli zdravotním problémům nemůžete pracovat. V případě infekčních onemocnění navíc ochrání kolegy před tím, aby se od vás nakazili.

Jak neschopenka ovlivní plat?

Po dobu pracovní neschopnosti vám zaměstnavatel prvních 14 dnů platí náhradu mzdy.

Musíte však splnit několik podmínek:

mít platný pracovní poměr,

platit si nemocenské pojištění (u zaměstnanců je součástí sociálního pojištění, OSVČ si ho mohou platit dobrovolně),

oznámit pracovní neschopnost svému zaměstnavateli,

dodržovat režim pracovní neschopnosti.

Náhrada mzdy ve výši 60 procent z vašeho výdělku vám přijde na stejný účet jako plat. Samotný výpočet náhrady mzdy je poměrně složitý. Nejprve je nutné stanovit průměrný hodinový výdělek, který se počítá jako podíl hrubé mzdy a odpracovaných hodin v předcházejícím čtvrtletí. Tato částka se následně redukuje na několika hranicích odvozených z průměrné mzdy (43 967 Kč pro rok 2024).

Na neschopence si tedy nejvíce pohorší lidé s vyšším platem. Pokud je váš hodinový výdělek například 200 Kč, je hodinová náhrada 108 korun. Když je daleko vyšší, třeba 700 Kč, dostanete jen 241 korun. Pokud máte ještě dostatek dovolené, spočítejte si, zda není výhodnější si ji vybrat.

Pro přesný výpočet náhrady mzdy využijte kalkulačku, kterou najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR: https://www.mpsv.cz/kalkulacka-pro-vypocet-vyse-nahrady-mzdy-v-roce-2024. Můžete si ji vypočítat také na webu https://www.penize.cz/kalkulacky/nemocenska#nemocenska-vysledek.

Pokud marodíte déle než 14 dní, přechází vyplácení mzdy ze zaměstnavatele na Českou správa sociálního zabezpečení. Ta se na rozdíl od náhrady mzdy vyplácí i za víkendy a svátky. Počítá se z redukovaného denního vyměřovacího základu.

Kdo je nemocensky pojištěn?

Zaměstnanci jsou nemocensky pojištěni povinně, jestliže je jejich sjednaný měsíční příjem alespoň 4 000 Kč. Lidé pracující na dohodu o provedení práce musí vydělat měsíčně více než 10 000 Kč a u dohody o pracovní činnosti je hranice příjmu zakládající účast na nemocenském pojištění od 4 000 Kč hrubého měsíčně. OSVČ se mohou k nemocenskému pojištění dobrovolně přihlásit.

Délka pracovní neschopnosti

O neschopence rozhoduje ošetřující lékař, který zjistil, že váš stav vám znemožňuje vykonávat svou práci. Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti vám nemusí udělit váš praktický lékař, ale i doktor na pohotovosti nebo pracovníci zdravotnické záchranné služby.

Délka pracovní neschopnosti je stanovena lékařem na základě odborného posouzení. Lékaři sice nic nebrání v tom, aby vystavil jednodenní nebo dvoudenní neschopenku, ale tu mnozí zaměstnanci nepotřebují. K běžným benefitům patří dny zdravotního volna (tzv. sick days), které jsou navržené právě pro překlenutí krátkodobé zdravotní indispozice.

Dobu pracovní neschopnosti, v rámci níž můžete pobírat nemocenskou, zákon stanovuje na 380 dnů od jejího začátku. Pokud ošetřující lékař očekává uzdravení pacienta, je možné lhůtu na základě žádosti u okresní správy sociálního zabezpečení prodloužit o 350 dnů. Poté byste si měli zažádat o invalidní důchod.

Ukončení neschopenky

Lékař vystaví neschopenku, zašle ji zaměstnavateli a až po kontrole, kterou vám stanoví, ji v případě, že jste již v pořádku, ukončí. Doktoři ale mají právo ukončit neschopenku také v jiných specifických případech, například když se pacient bez vážných důvodů nedostaví na plánované lékařské vyšetření.

Ukončení neschopenky je možné až 3 dny dopředu. V den ukončení neschopenky je zaměstnanec z práce ještě omluven. Po uzdravení je možné ošetřujícího lékaře požádat o ukončení neschopenky po telefonu. Záleží jen na lékaři, zda vám v takové situaci vyhoví.

Neschopenka zpětně

Česká správa sociálního zabezpečení umožňuje ošetřujícím lékařům rozhodovat o vzniku dočasné pracovní neschopnosti z důvodu chřipky, onemocnění s obdobnými příznaky, průjmu, nevolnosti apod. zpětně za dobu až 5 kalendářních dnů.

Neschopenka po telefonu

Zákon sice nestanovuje žádnou konkrétní lhůtu, ale zaměstnanec musí o dočasné pracovní neschopnosti informovat svého zaměstnavatele. Mělo by k tomu dojít co nejdříve, ideálně hned po vystavení neschopenky, a to telefonicky, eserskou nebo e-mailem.

Pokud je pacient v natolik vážném stavu, že toho není schopen, tak jsou na řadě příbuzní, popřípadě lékaři. Dřívější požadavek na fyzické doručení papírové neschopenky již není po zavedení eNeschopenky vyžadován.

Jak funguje eNeschopenka?

Papírové neschopenky byly v roce 2020 nahrazeny elektronickými neschopenkami, které její předání výrazně zjednodušily a zrychlily. Vše za vás vyřeší lékař, který do neschopenky zadá vaše rodné číslo, diagnózu a odešle ji nejen zaměstnavateli, ale i příslušné OSSZ neboli okresní správě sociálního zabezpečení. Náhrada mzdy a nemocenská vám začnou chodit automaticky.

Zaměstnavatel si u neschopenek svých zaměstnanců může nastavit automatické notifikace. Zprávy trvání vaší nemoci mu poté chodí do datové schránky nebo na uvedenou e-mailovou adresu. Papírové neschopenky lékaři mohou vydávat pouze při technickém výpadku systému.

Kdy může přijít kontrola

Během dočasné pracovní neschopnosti musí zaměstnanec respektovat vycházkový režim, který stanovil ošetřující lékař. Pokud máte chřipku nebo jí podobné onemocnění, tak po covidové pandemii s vycházkami moc nepočítejte.

Dodržování vycházek podléhá kontrole. První dva týdny se o kontrolu stará sám zaměstnavatel, pokud o ni nepožádá pracovníky OSSZ. Od doby pobírání nemocenské ji zajišťuje pouze Česká zpráva sociálního zabezpečení.

Kontrola může přijít kdykoli, nikoli jen v pracovní době. Takže nejen o víkendech a svátcích, ale i v době nočního klidu, pokud vás někdo udá, že režim porušujete. Po jedné kontrole se neradujte, může se objevit opakovaně.

Stonat není nutné doma, ale lékaři musíte sdělit adresu, na níž se bude v době nemoci uzdravovat. Na zvonku nesmí chybět vaše jméno. Pokud jste v nemocnici, samozřejmě nic takového neplatí.

Venčení psa a nákupy

Vycházky určuje ošetřující lékař s ohledem na váš zdravotní stav. Z pohledu zákona pes není důvodem pro udělení vycházek. Jestli doktor usoudí, že vycházky nejsou kvůli vašemu zdravotnímu stavu vhodné, musíte venčení psa vyřešit třeba s pomocí dalších členů rodiny, sousedů či známých. To samé platí u nákupů potravin či jiných věcí, které vám v domácnosti během nemoci došly.

Postih při porušení zákazu vycházek

Pokud vás kontroloři na vámi uvedené adrese nezastihnou, budete písemně vyzváni ke kontaktování příslušné OSSZ, které musíte vysvětlit svoji nepřítomnost. Pokud neposkytnete adekvátní vysvětlení, nejlépe potvrzení o návštěvě lékaře, zahájí s vámi OSSZ správní řízení.

Pak vás čeká krácení nemocenské, její odebrání a při závažném porušení režimu vysoká pokuta. V případě kontroly ze strany zaměstnavatele můžete očekávat krácení či neposkytnutí náhrady mzdy. Při hrubém porušení pravidel může dostat výpověď.

Neschopenka ve výpovědní lhůtě

Když vám pracovní neschopnost končí před nebo k datu ukončení pracovního poměru, žádné komplikace vás nečekají. Když vám neschopenka přesahuje plánovaný konec v práci, se výpovědní lhůta prodlužuje o dny strávené v pracovní neschopnosti.

K prodloužení lhůty dochází jen u výpovědí ze strany zaměstnavatele. Pokud jste ji podali sami a na prodloužení netrváte, na výpovědní lhůtě se nic nemění.

Neschopenka pro OSVČ

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) nárok na náhradu mzdy nemají. V prvních 14 dnech pracovní neschopnosti jsou tedy odkázány na své úspory. Když se OSVČ rozhodnou platit nemocenské pojištění, vzniká jim od 15. dne neschopenky nárok na nemocenskou. Její výše se počítá z vyměřovacího základu a odvíjí se od měsíčních záloh na nemocenské pojištění.