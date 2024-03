Nemocenská 2024: Od kdy vzniká nárok na nemocenskou? Jaká jsou pravidla jejího výpočtu? Co nemocenská ve zkušební době a jak jsou na tom OSVČ? Zjistěte vše, co potřebujete vědět o pravidlech nemocenské.

Nemocenská dávka nepřipadá automaticky kažému. Nárok na ni mají pouze lidé, účastní-li se na nemocenském pojištění. Tedy zaměstnanci a OSVČ platící si nemocenské pojištění dobrovolně. V tomto roce přijdou novinky i pro zaměstnancce na DPP. Vše potřebné, naleznete níže.

Nemocenské pojištění se v roce 2024 zvedlo

Nemocenské pojištění v roce 2024 platí automaticky všichni zaměstnanci na pracovní smlouvu. Tedy i ti, kteří jsou zaměstnanci pouze na částečný úvazek.

Ti všichni odvádí nově od roku 2024 odvádí 0,6% na nemocenském pojištění. Toto vyšší zdanění se ale neprojevuje na výši nemocenské.

Odkdy vzniká nárok na nemocenskou dávku

Nárok na nemocenskou vzniká od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vyplácí ji místní Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ). Maximálně se pak nemocenská vyplácí zpravidla 380 dní.

Rozdíl mezi nemocenskou a náhradou mzdy za nemoc

V prvních 14 dnech pracovní neschopnosti náleží zaměstnancům nárok na náhradu mzdy. Tu vyplácí zaměstnanci zaměstnavatel.

Výše nemocenské 2024

Nemocenská se vypočítává z denního vyměřovacího základu (průměrný hrubý denní příjem za předchozí období). V roce 2024 se pak do částky 1 466 korun započítává výše nemocenské z 90 procent, od 1 466 korun do 2 199 korun z 60 procent, od 2 199 korun do 4 397 korun z 30 procent. Nad 4 397 korun se pak již nepřihlíží.

Do 30. dne pracovní neschopnosti činí nemocenská 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu, od 31. dne do 60. dne 66 % a od 61. dne potom již 72 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Platí tedy, že čím delší nemocnost, tím vyšší průměrné finanční plnění za den nemoci.

Orientační výše nemocenské pro zaměstnance

Hrubá mzda Nemocenská za 30 dní / denní průměr Nemocenská za 60 dní / denní průměr Nemocenská za 90 dní / denní průměr 20 tisíc Kč 1 170 Kč /372 Kč 23 404 Kč /390 Kč 36 214 Kč /402 Kč 30 tisíc Kč 16 746 Kč /558 Kč 35 098 Kč /585 Kč 54 298 Kč /603 Kč 40 tisíc Kč 22 324 Kč /744 Kč 46 778 Kč /780 Kč 72 368 Kč /804 Kč 50 tisíc Kč 26 900 Kč /897 Kč 56 364 Kč /939 Kč 87 204 Kč /969 Kč 60 tisíc Kč 30 608 Kč /1 020 Kč 64 140 Kč /1 069 Kč 99 240 Kč /1 103 Kč 100 tisíc Kč 39 310 Kč /1 310 Kč 82 370 Kč /1 373 Kč 127 430 Kč /1 416 Kč

Kontroly během nemocenské

Během nemocenské dostáváte dávky od OSSZ. Musíte proto počítat, že může OSSZ kontrolovat, zda dodržujete režim stanovený lékařem.

Kontrola může přijít kdykoliv během čerpání nemocenské, nedodržení režimu stanoveného lékařem je finančně sankcionováno.

Nemocenská 2024 ve zkušební a výpovědní době

Pokud onemocníte ve zkušební či výpovědní době, platí pro vás stejná pravidla a na nemocenskou máte nárok od 15. kalendářního dne nemoci.

Podmínkou je účast na nemocenském pojištění, což je splněno i při práci na zkrácený úvazek.

Práce na dohodu (DPP) a nemocenská

Pro lidi, kteří pracují na smlouvu typu DPP, nastanou změny od 1. 7. 2024. Budou se sledovat dva limity, při jejichž překročení bude zaměstnavatel povinen odvést pojistné. Zároveň dojde ke strhnutí pojistného ze mzdy.

To je od 1. 1. 2024 navýšeno na 7,1 % mzdy, nově se totiž platí 0,6 % mzdy jako nemocenské pojištění. 1. limit je stanoven na 25 % průměrné mzdy (aktuálně pro rok 2024 tedy 10 500 Kč), a to v případě práce na jedné smlouvě DPP, 2. limit činí 40 % průměrné mzdy (tedy 17 500 Kč) a platí pro zaměstnance, kteří pracují na více smluv DPP souběžně.

U smluv na DPČ k žádným změnám v roce 2024 nedochází. I nadále platí, že pojistné se u těchto typů smluv platí od výdělků vyšších než 4 000 Kč měsíčně.

Nárok na nemocenskou v nezaměstnanosti

Nárok na nemocenskou vzniká i po skončení zaměstnání, jestliže k nástupu na nemocenskou dojde v 7denní ochranné lhůtě.

OSVČ a náhrada mzdy za nemoc

Z logiky věci OSVČ prvních 14 dní žádnou dávku v pracovní neschopnosti nečerpají. Těm, kteří si platí dobrovolné nemocenské pojištění, začíná běžet až výplata nemocenské. Tedy od 15. kalendářního dne.

V prvních dvou týdnech nemoci jsou tedy bez peněz i OSVČ platící si dobrovolné nemocenské pojištění.

OSVČ a nemocenská 2024: Jaká jsou pravidla?

OSVČ mohou získat nárok na nemocenskou tehdy, pokud si platí dobrovolné nemocenské pojištění. V roce 2024 se minimální sazba dobrovolného nemocenského pojištění pro ně zvýšila na 2,7% z vyměřovacího základu.

Minimální měsíční odvod na nemocenskou tak pro OSVČ činí 216 Kč.

Kolik dostanou OSVČ na nemocenské?

Výše nemocenské dávky u OSVČ vychází z vyměřovacího základu. Od 15. dne pracovní neschopnosti činí nárok 60 procent redukovaného vyměřovacího základu, od 31. dne pracovní neschopnosti 66 procent redukovaného vyměřovacího základu a od 61. dne pracovní neschopnosti 72 procent redukovaného vyměřovacího základu.

Při platbě minimálního dobrovolného nemocenského pojištění 216 Kč měsíčně, mají OSVČ denně nárok:

na 143 Kč od 15. dne nemoci

na 157 Kč od 31. dne nemoci

na 171 Kč od 61. dne nemoci

Většina OSVČ si však dobrovolné nemocenské pojištění neplatí.

Kam posílá OSVČ neschopenku

OSVČ v pracovní neschopnosti nic nikam neposílá. Za osobu práce dočasně neschopnou ji musí uznat lékař a ten za ni taky podá k české správě sociálního zabezpečení žádost o dávku nemocenského pojištění.

Kdy dostanete nemocenskou na účet

Místní OSSZ vyplácí nemocenskou zpětně do jednoho měsíce po dni, kdy byly doručeny všechny potřebné doklady pro výpočet nemocenské.

Víkendy a svátky a nemocenská

Nemocenská náleží za kalendářní dny, tedy i za víkendy a státní svátky.