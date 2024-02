Zaměstnavatelé si někdy mylně myslí, že za jakkoli složitou, odpovědnou a namáhavou práci můžou dát zaměstnancům pouze minimální mzdu. Zaměstnanci se zase domnívají, že o jejich nároku na zaručenou mzdu rozhoduje vzdělání či praxe. Ve spolupráci s advokátem Romanem Moussawim jsem připravili odpovědi na nejčastější otázky.

Jaká je letos minimální mzda?

Od 1. ledna 2024 stoupla hrubá minimální mzda na 112,50 Kč za hodinu, respektive 18 900 Kč za měsíc.

Musím si o zvýšení minimální nebo zaručené mzdy požádat?

Nemusíte, zaměstnavatel vám ji musí navýšit sám, nařizuje mu to zákon. O změně ve vašem mzdovém výměru vás musí písemně informovat, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti.

Musím kvůli změně dostat novou smlouvu?

Pracovní smlouvu vám kvůli navýšení minimální nebo zaručené mzdy šéf měnit nemusí. Musí vás ale písemně upozornit na změnu ve vašem mzdovém výměru. Pokud vás šéf o změně výše vaší výplaty neinformuje, porušuje povinnost, kterou mu ukládá zákon.

Mgr. Roman Moussawi

Minimální nebo zaručená?

Rozdíl je v tisících korun

Za minimální mzdu pracuje v Česku podle statistik zhruba 3,6 procenta zaměstnanců, tedy asi 128 tisíc lidí. Méně než je minimum nesmí v Česku brát nikdo. Přesto se i na něm šéfové snaží šetřit.

Jaký je rozdíl mezi minimální a zaručenou mzdou?

Minimální mzda udává nejnižší možnou odměnu za vykonanou práce a je zároveň prvním stupněm mzdy zaručené. Je určená především po nejméně kvalifikované práce. Nárok na ni mají např. šičky, uklízečky nebo vrátní. Lidé, kteří vykonávají složitější, obtížnější a náročnější práci, mají nárok na mzdu zaručenou.

Můžu v únoru mít ve výplatě »starou« částku?

I když se ale o změně nedozvíte, nesmí to mít vliv na vaši výplatu. Od ledna 2024 prostě musíte pracovat za víc peněz, než byla minimální mzda stanovená do konce roku 2023. Nyní nemůže brát méně než 18 900 Kč.

Mám pracovní smlouvu na dobu určitou. Týká se i mně minimální mzda?

Ano, je jedno, jestli máte pracovní poměr na dobu určitou nebo neurčitou. Méně než minimum nesmí nikdo brát. Nezáleží na typu pracovního poměru. Na minimum máte nárok jak při práci v klasickém pracovním poměru, tak při práci na některou z dohod (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti).

Šéf mi minimální mzdu nezvýšil. Jak mám postupovat?

Napřed se s ním zkuste dohodnout. Když se nebude nic dít, vyzvěte ho k zaplacení doplatku do výše minimální mzdy písemně. Kopii s datem si schovejte.

Šéf mě nutí podepsat změnu pracovní doby. Prý nemá tolik peněz, aby mi platil minimum a chce, abych pracoval méně hodin. Co mám dělat?

Nic nepodepisujte! Jde o klasický trik, jak se vyhnout zvýšení minimální mzdy. Papírově budete pracovat méně hodin, svou práci si ale budete muset udělat a on ušetří na zvýšení minimální mzdy. Pokud s navrženou změnou nesouhlasíte, nic nepodepisujte a šéf vám musí minimální mzdu zvýšit.

Zaměstnavatel mi platí méně než minimum. Můžu dát výpověď?

Nejprve písemně zaměstnavatele upozorněte na jeho pochybení. Na doplatek do zákonného minima má šéf 15 dnů po uplynutí období splatnosti příslušné mzdy. Pokud vám šéf nedoplatí chybějící peníze ani po této lhůtě, máte právo okamžitě zrušit pracovní poměr. Navíc máte nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu odpovídající vaší výpovědní době v případě, že dojde k ukončení pracovního poměru výpovědí.

Šéf mě roky šidil. Můžu chtít vše doplatit?

Nedoplatek do stanovené výše minimální mzdy je stejný problém jako dlužná mzda. V tom případě pak můžete požadovat doplatek do výše minimální mzdy i zpětně, maximálně však 3 roky zpět od podání žaloby (stejně jako u dlužné mzdy) nebude nárok promlčen.

Jak je to se zaručenou mzdou

Existuje celkem 8 stupňů zaručené mzdy. Určují, kolik nejméně můžete za svou práci, která vyžaduje určité znalosti a dovednosti, brát. Někteří zaměstnavatelé se ale zuby nehty brání, aby nemuseli dát navíc ani korunu. Může je to ale vyjít pořádně draho na pokutách od inspektorátu práce.

Podle čeho se řídí kategorie zaručené mzdy?

Záleží na tom, jakou nejnáročnější práci v zaměstnání vykonáváte. Jestli jako pokladní v obchodě i uklízíte a děláte účetnictví, máte nárok na mzdu za »nejodbornější« práci, tedy účetnictví.

Zvyšuje se zaručená mzda podle délky praxe?

Ne, nezáleží na vzdělání ani praxi. Rozhoduje jen pracovní náplň. Nejnižší úrovně se ale odvíjí od pracovní náplně vykonávané práce, nikoli od vzdělání a praxe, kterých zaměstnanec dosáhl. Zjednodušeně řečeno, je podstatné, jakou konkrétní práci zaměstnanec vykonává, nikoli to, co by vzhledem ke svému vzdělání a praxi vykonávat mohl.

Má na zaručenou mzdu nárok každý, kdo pracuje?

Ne, zaručená mzda je »povinná« jen pro zaměstnavatele, kteří mají zaměstnance v pracovním poměru. Zaměstnancům, kteří pracují na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, musí zaměstnavatel vyplatit minimální mzdu.

Jak zjistím, do které úrovně zaručené mzdy patří moje práce?

Všech osm skupin prací popisuje nařízení vlády č. 567/2006 Sb. Najdete v něm obecný popis jednotlivých skupin prací i příkladný výčet zařazení jednotlivých druhů prací v různých oborech lidské činnosti.

Kromě toho můžete základní informaci získat od odborníků na inspektorátech práce (seznam najdete na www.suip.cz). Je ale nutné, abyste podrobně znali svou pracovní náplň, protože podle ní se odvíjí zařazení do konkrétní kategorie.

Uvádí se zaručená mzda v čistém nebo hrubém?

Jde o hrubou mzdu, před zdaněním a dalšími odvody.

Chtěl jsem zvýšit zaručenou mzdu, ale šéf se mi vysmál. Co mám dělat?

Můžete podat podnět ke kontrole na některém z inspektorátů práce. Na základě vašeho podnětu pak může být u zaměstnavatele provedena kontrola. Pokud skutečně zjistí pochybení, může pak inspekce šéfovi nařídit odstranění zjištěných nedostatků. Také můžete o příslušný rozdíl zaměstnavatele zažalovat.

Nenaleťte na triky a kontrolujte si výplatní pásku

Ušetřit, kde se dá, a nejlépe na zaměstnancích. O to se pokouší řada šéfů. Když »nehnou« s výší minimální nebo zaručené mzdy, snaží se do ní započítat i různé příplatky. Nedejte se nachytat.

Mám na výplatní pásce částku 17 000 Kč, ale šéf mi napsal odměny, takže celkem beru 18 900 Kč. Je to v pořádku?

Ano. Stačí, abyste 18 900 Kč měli jako výslednou částku, včetně odměn nebo prémií. I ty se totiž do »minima« započítávají.

Beru sice 18 900 Kč, ale mám v tom započítané i přesčasy a svátky. Není to špatně?

Je! Šéf vám do minimální mzdy nesmí zahrnout práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli.

Proč mi na účet nepřišla celá slibovaná částka?

Protože částka minimální i zaručené mzda se vždy uvádí před zdaněním. Na výplatní pásce tak sice musíte vidět, za kolik peněz jste daný měsíc pracovali, ale na účtu budete mít peněz méně, protože z ní bude stržené zdravotní a sociální pojištění a záloha na daň.

Kolik dostanu, když nepracuji na plný úvazek?

Rozhoduje počet odpracovaných hodin. Když například máte úvazek nižší než 40 hodin týdne, krátí se vám úměrně k tomu výše zaručené mzdy. Např. prodavačka má nárok na 3. skupinu zaručené mzdy se mzdou ve výši 21 300 Kč. Při polovičním úvazku (20 hodin týdně), ale dostane 10 650 Kč hrubého měsíčně.

Dohlíží někdo na firmy, jestli zaměstnancům platí správně?

Ano, Státní úřad inspekce práce. Během »prověrek« zaměřených na to, jestli zaměstnavatelé dodržují všechny své povinnosti, kontrolují inspektoři i správnost ohodnocení v rámci minimálních nebo zaručených mezd.

Hrozí něco šéfovi, který mi platí méně, než nařizuje zákon?

Pokud se zjistí, že zaměstnavatel porušuje zákon, může od inspektorátu práce dostat pokutu až do 2 000 000 Kč.

Je pravda, že když pracuji na směny, stačí mi odpracovat méně hodin?

Zaměstnancům, kteří pracují v podzemí nebo nepřetržitém či třísměnném provozu, stačí k dosažení minimální mzdy odpracovat »jen« 37,5 hodin týdně. Pracovníci v dvousměnném pracovním režimu musí pro »minimum« odpracovat 38,75 hodin.

Šéf mi dluží, pomůže mi inspektorát práce?

Ne. Inspektorát práce sice může lakomému šéfovi uložit pořádnou pokutu, vám ale moc nepomůže. Doplacení doplatků do minimální mzdy se musíte domáhat u soudu.

Nevyznám se ve výplatní pásce. Jak poznám, že beru správnou částku?

Za každou odpracovanou hodinu musíte dostat »hodinový« plat nebo mzdu, které vám náleží podle vykonávané práce. Pokud pobíráte minimální mzdu, nesmíte brát méně než 112,50 za hodinu.

Na tohle pozor!

Do minimální a zaručené mzdy se NEZAHRNUJÍ: ✔ příplatky za práci přesčas ✔ příplatky za práci ve svátek ✔ příplatky za noční práci ✔ příplatky za práci ve ztíženém prostředí ✔ příplatky za práci v sobotu a v neděli

Do minimální a zaručené mzdy je možné ZAHRNOUT: ✔ osobní ohodnocení ✔ prémie

