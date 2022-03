Fronta na hranici Velké Slemence se sunula pomalu. „Bylo to nekonečné. Postupně z fronty mizeli mladí muži, šli bojovat. Do busu, který nás vezl do Česka, jsme se dostali po 17 hodinách,“ vypráví Antonina.

„Na Ukrajině jsme se schovávali v krytu v Ivano-Frankivsku. Kousek od nás dopadla raketa, když Rusové ostřelovali místní letiště. Kdo mohl utéct, utekl,“ popisuje a pak se jí v očích zalesknou slzy.

„Moje těžce nemocná babička odmítla. Je tam s ní i moje máma. Nemohla jsem tam s dětmi zůstat, bylo to těžké,“ klopí zrak Antonina. Po shledání s manželem zajistila aspoň nějaké věci a oblečení pro malého Antona, pro Volodymyra a sebe shání.

VIDEO: TOP 5 ukrajinských sportovců: Žádají svět o pomoc a jsou připraveni bojovat.

Video TOP 5 ukrajinských sportovců: Žádají svět o pomoc a jsou připraveni bojovat - iSport TV

Firma pomáhá

Zedník Serhii Oliinyk (37) pracuje již několik let pro společnost Heimstaden, která chce dostat rodiny všech svých 20 ukrajinských pracovníků do Česka. Jedna, u které se to povedlo, je ta jeho.

Dosud bydlel v Havířově s kamarádem, teď dostal od zaměstnavatele volný byt. „Zatím se nám do Česka podařilo dostat tři rodiny, u dalších se to ale nedaří. Jsou v místech bojů, schovávají se, příbuzní s nimi nemají kontakt,“ řekla mluvčí Kateřina Piechowicz.